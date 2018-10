Suspectul a atacat-o pe femeie in locuinta acesteia dintr-un sat din Bengalul Occidental.



Femeia a fost atacata in timp ce dormea in locuinta ei de catre individul care locuia in zona in care se afla casa femeii. El a intrat in camera ei si a violat-o, a precizat politistul Anup Pal.



Nepoata victimei care se afla in aceeasi locuinta l-a auzit pe violator si a patruns in camera in care se afla femeia.

Politia l-a arestat pe violator in urma unei plangeri depuse de familia victimei.

La interogatoriu, individul a declarat ca era sub influenta alcoolului si…