O premiera medicala a avut loc in Suedia. O femeie a dat naștere unui copil dupa ce a primit uterul de la mama ei. Acest lucru s-a intamplat cu ajutorul unui robot. Mai multe femei au reușit sa devina mame cu un uter transplantat, dar nicio astfel de intervenție nu s-a realizat pana acum asistata de un robot. Datorita acestei noi tehnici, s-a nascut un baiețel sanatos, potrivit mediafax . Mama bebelușului a primit uterul chiar de la mama sa printr-o operație ce s-a realizat in 2017. Donatoarei i s-a facut o incizie de un centimetru in abdomen iar medicii au ghidat bratele unui robot medical…