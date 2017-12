O femeie colectează hainele persoanelor asaltate Intr-o camera mica din casa ei, care a fost transformata intr-un muzeu, se afla zeci de articole de imbracaminte, fiecare cu o poveste. De exemplu, un costum roșu și negru a fost donat de o femeie care a fost asaltata de Revelion, anul trecut. Exista haine donate și de o femeie care a fost harțuita in timp ce calatorea cu trenul. "Nu are nimic de-a face cu ceea ce porți, nu exista nicio scuza pentru o astfel de violența și nimeni nu o cere vreodata", a spus Patheja, care precizeaza ca proiectul ei a luat forma și unui spațiu pentru povestirile colective despre durere și traume. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

