O femeie in varsta de 44 de ani a fost gasita moarta in propria locuința. Femeia nu mai daduse niciun semn și nu mai fusese vazuta din Ajunul Craciunului. Corpul neinsuflețit al femeii care statea pe strada Plopilor din comuna Odoreu, județul Satu Mare, a fost gasit azi de o cunoștința care intrase la banuieli fiindca n-o mai vazuse de atatea zile, a informat presasm.ro. Avea probleme cu bautura Femeia in varsta de 44 de ani locuia singura. Fata ei, in varsta de 13 ani, a fost luata in custodie de fostul soț al femeii. Ramasa singura, ea, spun vecinii, iși ineca amarul in alcool. Polițiștii care…