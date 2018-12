Stiri pe aceeasi tema

- In week-end-ul trecut s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XI, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a V-a. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre performanța de excepție reușita de naționala de tineret: calificarea la EURO 2019. "Sub 500.000 de euro vom incasa. Va fi o perioada de analiza si vom avea un obiectiv pe care sa-l si putem realiza. Cu siguranta ne dorim si…

- 5 victorii si 2 remize in 2018, cel mai bun parcurs in primele 7 meciuri dintr-un an calendaristic din 2007 pana in prezent! Tricolorii au un parcurs excelent in 2018, an in care sunt neinvinsi, performanta intalnita ultima oara in 2015, doar ca atunci, cu Anghel Iordanescu pe banca, au bifat numai…

- Etapa a VI-a din Liga a 5, zona Campia Turzii, a fost o etapa dominata de echipele gazda care s-au impus in cinci partide, in celelalte doua castigand echipele vizitatoare, totodata primele 6 echipe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joachim Loew a egalat recordul de meciuri ca selectioner al echipei de fotbal a Germaniei, 167, detinut de Sepp Herberger, cu prilejul partidei amicale cu reprezentativa statului Peru (2-1), duminica, la Sinsheim. Nationalmannschaft a obtinut a 109 victorie cu Loew la carma, fata de 94…

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Republicii Moldova a suferit al doilea esec consecutiv la turneul de promovare in Divizia A din cadrul Euro Beach-Soccer League. Elevii lui Vasile Arlet au pierdut cu 2-6 partida cu reprezentativa Kazahstanului in grupa a doua a Diviziei B.

- Centrul Județean de Excelența Dolj organizeaza o noua etapa de selecție pentru elevii capabili de performanța. De asemenea, se vor alege și cadrele didactice care se vor ocupa de pregatirea elevilor. In județul Dolj se vor face selecții pentru elevii ...

- Atunci cand a spus ca e intimidata de o singura jucatoare din circuit, Simona Halep a stiut de ce a facut aceasta afirmatie. „Serena e atat de mare, e uriasa!“, a explicat liderul WTA.