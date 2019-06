O femeie in varsta de 41 de ani din Timișoara, care a suferit arsuri pe 50% din suprafața corpului dupa o explozie, a fost transportata in Viena, rudele pacientei fiind nevoite sa achite combustibilul autospecialei. Sorina Pintea spune ca au fost depuse toate eforturile pentru pacienta.

