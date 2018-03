Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, proiectul de misiuni economice externe Afaceri.ro, gestionat de grupul iesean Arhipelago, a cuprins un numar semnificativ de destinatii, de pe trei continente: Europa, America de Nord si Asia. Multe dintre acestea au fost legate de evenimente majore cu caracter economic precum Expozitia…

- Mihai Chirica s-a aflat zilele trecute in Texas pentru o serie de intrevederi importante cu reprezentanti ai institutiilor si companiilor din statul american. Intreaga suita de evenimente si intalniri este inclusa in cadrul Misiunii Economice Afaceri.ro Texas 2018. El a semnat acordul bilateral de incepere…

- "Am semnat acordul bilateral de incepere a procesului de infratire a Municipiului Iasi cu City of Houston, Texas, impreuna cu omologul meu din Houston, Sylvester Turner", a anuntat primarul Mihai Chirica pe contul sau de Facebook.

- O noua explozie a rasunat luni in Austin, ranind o persoana in acest oras texan unde politia incearca sa stabileasca o legatura intre doua precedente atacuri cu colete capcana, care au ucis doua persoane in zece zile, scrie AFP.

- Atos, Enel și AES Corporation se alatura celor noua membrii fondatori ai Charter of Trust: Siemens, Airbus, Allianz, Grupul Daimler, IBM, MSC, NXP, SGS și Deutsche Telekom. Anunțul a fost facut în cadrul conferinței 2018 CERAWeek, care s-a desfașurat în perioada 5-9 martie în Houston,…

- Polițista Elena Cernica a fost operata pe creier, dupa ce a fost diagnosticata cu o tumora cerebrala. O campanie masiva mediatica a condus la strangerea fondurilor suficiente pentru ca polițista sa se opereze in strainatate. Operația a reușit, iar Elena este acum optimist. Polițista Elena Cernica a…

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- Una dolescent britanic a sfidat moartea și și-a revenit dupa ce medicii i-au spus de 16 ori ca mai are puțin de trait din cauza tumorilor spinale. In unul dintre cazuri parinții chiar au inceput sa-i planifice inmormantarea, scrie Daily Mail. Parinții lui Jake Rafferty, Emma și Adrian, din Kent, au…

- Fiindca a rezolvat cam toate problemele din tirgul Iașilor, plus cele din Balcani, Caucaz & Orientul Apropiat, cel mai mare primar bahluiez din mileniul nostru va pleca in curind cu capra prin America, mai exact in statul cow-boy-lor și petroliștilor, Texas. Și mai exact – in capitala Houston, ca sa…

- O femeie a facut scandal intr-un avion pe ruta Moscova-Beirut, dupa o femeie care statea in fața ei și-a lasat scaunul pe spate și a varsat pe ea sucul de portocale. „O sa ajungi in Liban, sunt soția unui deputat, o sa aranjez eu lucrurile pentru tine acolo”, ar fi spus femeia nervoasa, conform Daily…

- In a doua decada a lunii martie, mai precis in perioada 9-20, „va avea loc la Houston o deplasare a unei delegatii numeroase din Iasi pentru realizarea contactelor in domenii medical, IT, afaceri, servicii publice, cultura, administratie, misiune la care a fost invitat si Municipiul Iasi pentru a semna…

- Doctorii de la Spitalul Judetean Arges s-au confruntat luni seara, 19 februarie, cu un caz iesit din comun. O femeie de 33 de ani din comuna argeseana Ratesti, care habar nu avea ca e însarcinata, a nascut în WC-ul spitalului.

- O femeie din Brazilia ar fi fost ingropata de vie, din greșeala. S-a luptat timp de mai multe zile sa iasa la suprafața, dar nu a reușit. Femeie in varsta de 37 de ani a suferit un infarct și medicii au declarat-o moarta. La 11 zile de la inmormantarea sa, oamenii care locuiesc aproape de…

- O femeie in varsta de 32 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal pentru furt dupa ce a sustras mai multe bunuri din incinta unei societați comerciale din municipiu. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 februarie, orele 17.45, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au prins in flagrant…

- O femeie a dat foc rochiei de mireasa dupa divorț. O femeie din Texas, SUA, a vrut sa vinda tot ce a adunat in urma unei casnicii nefericite, dupa ce a divorțat, pentru ca voia sa scape de amintirile neplacute. Dar cea mai neplacuta amintire a ajuns, literalmente, in flacari. Este vorba despre Brianna…

- Zece masini au fost distruse intr-un accident care a avut loc seara trecuta in Constanta. Singura victima a fost o femeie care a scapat de sub control masina pe care o conducea. Ea a fost ranita usor dupa ce vehiculul sau a rupt un stalp de electricitate si, apoi, a lovit mai multe autoturisme parcate.

- Potrivit acesteia, femeia a fost gasita decedata de vecinii care au intervenit pentru a ajuta la stingerea incendiului, inainte de sosirea pompierilor militari. "In incendiu au ars bunurile dintr-o camera unde a fost gasita proprietara, dar si o parte din acoperis", a afirmat Lupu.

- O femeie care a nascut prin cezariana a fost dusa la controlul medical cu o masina trasa de boi, din cauza drumului impracticabil dintr-un sat din judetul Buzau, aceasta fiind singura solutie pentru a scoate autoturismul din noroi, potrivit Mediafax. Cazul a fost facut public de mama proaspetei mamici,…

- Cadavrul unei femei in varsta de 52 de ani, disparuta de acasa acum cinci zile, a fost gasit sambata seara intr-o rapa de la marginea paraului Calnau, in apropierea localitatii buzoiene Coconari. "Cativa localnici au fost cei care au zarit cadavrul femeii si au anuntat politia. Anchetatorii au stabilit…

- Ce a pațit un barbat care a stat 30 de minute pe toaleta. Un barbat din sud-estul Chinei a fost adus de urgența la spital, la miezul nopții, dupa ce ce a observat ca o umflatura in forma de minge i-a cazut din anus in timp ce se afla pe toaleta. Doctorii au spus ca umflatura era atașata de partea sa…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei BURLACU GEORGETA ADRIANA, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie a.c., a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni.

- Daca nu stai bine cu tensiunea, tine-te departe de imaginile din galeria foto de mai sus! Pozele, care fac inconjurul lumii, au fost surprinse intr-un spital din Statele Unite ale Americii si prezinta o femeie care nu reuseste sa ajunga in sala de nasteri la timp

- O femeie de 80 de ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de o masina, marti dupa-amiaza, in localitatea Tia Mare din judetul Olt. La fata locului, s-a deplasat un echipaj SMURD de la Vișina Femeia a fost ...

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Vestea inceperii unui proces de infratire menit sa consolideze si mai mult relatiile romano-americane ar trebui sa incurajeze firmele romanesti sa participe la misiunea din martie si sa valorifice oportunitatile si deschiderile puse la dispozitie. Semnarea acordului bilateral este considerat un pas…

- Dupa ce s-a mutat singura, în urma cu 6 ani, în Denton, Texas, Anja Taylor, în vârsta de 26 de ani, și-a dat seama ca este greu sa ai un regim de viața sanatos atunci când nimeni nu te încurajeaza.

- Cum a scapat cu viata o fetita de cinci ani MUSCATA de un SARPE cu CLOPOTEI Fetita, de 5 ani, se afla cu familia într-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, când un diamantin occidental, printre cei mai raspânditi serpi cu clopotei din America de Nord,…

- O femeie care s-a operat de hernie a inregistrat cu smartphone-ul discutiile avute de personalul medical in timpul interventiei chirurgicale. Ethel Easter, din Texas, a inregistrat in secret procedura din curiozitate, deoarece avusese o discutie neplacuta cu doctorul ei inainte. „Cine te crezi? Trebuie…

- Un ofițer de poliție din Los Angeles a fost filmat în timp ce brusca o femeie, în metrou, pentru ca a refuzat sa-și ia picioarele de pe scaun. Sergentul de poliție a bruscat-o pe femeie și a încercat sa o dea afara din tren, în timp ce aceasta spune ca a platit pentru…

- Un judecator a vrut sa elibereze o femeie care trafica minore. Magistratul din Texas spune ca Dumnezeu i-a cerut sa intervina și sa ceara juriului sa o declare nevinovata pe femeia acuzata de trafic de carne vie, scrie Newsweek.com. Judecatorul din regiunea Comal, Jack Robison, le-a spus juraților saptamana…

- Un cuplu care a petrecut cinci ani incercand sa conceapa al treilea copil a aflat ca va avea cvintupleți in urma unor tratamente pentru fertilitate, scrie Daily Mail. Jamie Scott, in varsta de 33 de ani, a ramas insarcinata dupa ce a luat medicamente pentru fertilitate și testele au aratat ca nivelul…

- Sabina Dorofte, medic rezident, a lansat un apel umanitar tuturor celor care vor sa o ajute sa-si salveze viata. Tanara a fost operata de doua ori pentru a i se extirpa o tumora, insa acum are nevoie de o noua interventie pentru care are nevoie de 40.000 de euro.

- ”Houston, avem o misiune!” Formularea este parte a unei replici a celebrului film artistic ”Apollo 13”, ce a acoperit ca subiect a treia misiune umana a NASA dezvoltata cu intenția de a aseleniza. Se intampla in aprilie 1970, iar in zilele noastre, o noua misiune, de aceasta data, de afaceri și cu puternica…

- Un nou atac criminal la metrou s-a petrecut in Sao Paolo. Metroul urma sa soseasca, iar pe peron era foarte multa lume. Cand a aparut garnitura, un barbat a impins o femeie in fata metroului. Femeia a cazut intre sine, in fata metroului, dar a avut un noroc teribil. A suferit o fractura de…

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- Conducerea Spitalului Judetean Suceava a declansat o ancheta în cazul unei femei cu peritonita care a murit pentru ca nu ar fi fost operata la timp. Fiul femeii sustine ca de la prima consultatie a trecut foarte mult timp în care a fost pus sa astepte.

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta varsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- In timpul celebrarii Anului Nou, in orașul Texas din Houston, SUA, in portbagajul unei mașini au explodat focuri de artificii, transmite ABC News. Incidentul a avut loc intr-o parcare, unde locuitorii locali au lansat pirotehnica in cinstea sarbatorii. Un artificiu a cazut in portbagajul unui automobil…

- Heather Mosher a fost ceruta in casatorie chiar in ziua in care a aflat despre boala de care sufera, scrie doctorulzilei.ro. Aceasta a incercat timp de cateva luni toate tratamentele posibile, insa au fost fara succes. Soțul ei i-a promis ca vor duce planul la bun sfarșit și ca se vor casatori chiar…

- „Imi aduc aminte ca am vazut o femeie uitandu-se patrunzator la mine. Fața o avea acoperita cu un voal. Am evitat contactul vizual, așa ca mi-am intors privirea. Apoi, am simțit splash-ul. Am respirat puternic și am țipat. Am crezut ca urma sa mor. Fața și limba imi ardeau. (...) Nu am avut timp…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …