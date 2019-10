Stiri pe aceeasi tema

- O femeie este in stare grava, internata in reanimare, dupa ce in aceasta dimineața, 12 august, a fost lovita de tren, scrie libertatea.ro.Accidentul s-a produs in jurul orei 8, in localitatea Bicaz Chei (județul Neamț).

- O femeie in varsta de circa 44 de ani a murit, luni seara, dupa ce a fost lovita de tren, pe magistrala de cale ferata Arad-București, in județul Arad, primele informații aratand ca ar fi vorba despre o sinucidere. The post A murit intr-un mod cumplit. Femeie lovita de tren in vestul țarii appeared…

- Stephanie Frappart, care a arbitrat finala Cupei Mondiale 2019 de fotbal feminin, va deveni prima femeie arbitru care va oficia la o competitie importanta masculina a UEFA, Supercupa Europei, care se va disputa pe 14 august la Istanbul, intre FC Liverpool si Chelsea Londra, a anuntat

- In timp efectua manevra de mers inapoi cu autoutilitara pe acostamentul consolidat al DN 17 din comuna Vama, un barbat de 29 de ani din județul Bistrița Nasaud, nu s-a asigurat corespunzator, ocazie cu care a surprins și accidentat ușor o localnica de 69 de ani, care se deplasa prin spatele autoutilitarei…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de luni spre marți, pe DN 2A, in localitatea Mihail Kogalniceanu, Constanța. O femeie in varsta de 55 de ani a murit, dupa ce a fost lovita in plin de un autoturism proiectat in afara carosabilului, in urma coliziunii cu o alta masina. Șoferita autovehiculului…

- Scandal de proporții la o nunta, in Reșița. O femeie de etnie roma, care participa la eveniment, a fost accidentata mortal de o mașina in noaptea de joi spre vineri. Șoferul și pasagerul mașinii au fost luați la bataie de nuntași. Accidentul a avut loc joi seara, pe DN 58, la iesire din Resita. Femeia…

- Un accident rutier mortal a avut loc, in aceasta seara, in zona Izvor de la iesirea din municipiul Hunedoara, spre Deva, scrie adevarul.ro . Un motociclist in varsta de 30 de ani a lovit o femeie de 60 de ani, care traversa strada. Victima a fost preluata de un echipaj medical si transportata la spitalul…

- O femeie a fost arestata dupa ce și-a impușcat iubitul intr-un restaurant dintr-un centru comercial din Ciudad de Mexico. Incident tragic intr-un centru comercial din Plaza Artz Pedregal, din Ciudad de Mexico. O femeie a intrat inarmata intr-un restaurant din centrul comercial, unde l-a impușcat mortal…