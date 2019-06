O femeie aproape a murit din cauza implanturilor mamare O femeie aproape a murit din cauza implanturilor mamare, dupa ce medicii au diagnosticat-o greșit. Dupa o prima sarcina traumatica, Bianca Weintraub in varsta de 33 de ani din New York, nu se mai putea ridica din pat. A dat in continuu vina pe perioada de dupa naștere, asta pana ce analizele de sange au aratat ca existau patogeni ciudați in sistemul ei, cauzați de implanturile mamare. Antrenoarea personala și-a pus implanturi mamare in aprilie 2014, insa in acel moment i s-a spus ca singurul risc este ruptura implanturilor. Inițial, Bianca a fost mulțumita, insa implanturile nu s-au simțit niciodata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Massaro a fost gasita inconstienta in casa ei din Suffolk, statul New York, si a fost dusa la spital de urgenta, unde a fost declarata moarta, scrie TMZ. Chiar daca nu a fost dezvaluita cauza mortii, politistii exclud ipoteza unei crime. Massaro este cunoscuta pentru perioada in care a luptat in WWE,…

- Celebrul creator de moda tunisian Max Azria, preferat de nume mari ale Hollywood-ului precum Angelina Jolie, Halle Berry si Drew Barrymore, a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, potrivit The Hollywood Reporter. Lumea muzicii este in doliu! Un celebru DJ a murit…

- O femeie din Capitala s-a stins din viata astazi, dupa ce a cazut de la aproximativ 20 de metri. In ciuda eforturilor echipelor de salvatori, pentru bucuresteanca de 50 de ani nu s-a mai putut face nimic.

- Anda Adam a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare impreuna cu fratele ei, Vlad, care astazi se casatorește cu aleasa inimii lui, Melanie. Artista a scris și un mesaj alaturi de fotografie, iar fanii i-au trimit zeci de mesaje pentru a o felicita. „Astazi este nunta fratelui meu, Vlad.…

- Actorul nigerian Duke Oliver, cunoscut in industria cinematografica sub pseudonimul Sylvanus, a murit in timp ce se intorcea de la inmormantarea mamei sale, relateaza legit.ng, potrivit Mediafax.Funeraliile au avut loc pe 29 martie, iar actorul a murit intr-un accident petrecut pe drumul dintre…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe autostrada A1, la kilometrul 484, in zona localitații timișene Remetea Mare, pe sensul de mers spre Lugoj. In accident au fost implicate un autocamion și un microbuz, ambele vehicule ajungand in afara parții carosabile in urma incidentului. Din…

- Cariera lui Cohen a fost marcata de numeroase pelicule horror cu buget redus realizate in New York, care abordau teme cu caracter social. Primul dintre acestea, "It's Alive", care spunea povestea unui bebelus mutant si criminal, a fost lansat in 1974 si aborda problema tratamentului copiilor. Satira…