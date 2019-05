O femeie amenință că se aruncă de la etajul 8. Autoritățile intervin la fața locului O femeie din Brașov amenința ca se arunca de la etajul 8 al unui bloc de locuințe din Brașov. Mai multe persoane au vazut persoana și au sunat imediat la 112. Un echipaj SMURD, o ambulanța a Serviciului Județean, dar și doua echipe de alpiniști de intervenție s-au deplasat la fața locului. Autoritațile au fost anunțate despre incident in jurul orei 17:00. Vom reveni cu amanunte! Vezi și: Bebelușul Archie de Sussex, fara titlu regal Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tir s a rasturnat deocamdata, din cauze necunoscute, pe DN 13, la circa 25 de kilometri de Brasov, in zona Restaurantului cu specific pescaresc Doripesco, la marginea Padurii Bogatii.O victima este neincarcerata, constienta, pentru care ISU Brasov a trimis la interventie, o autospeciala cu apa si…

- „Apa de la robinet nu mai este potabila in Brasov si trebuie fiarta, pentru consumul uman”. Asa suna mesajul unui comunicat aparent oficial, care a circulat de 1 mai, pe o retea de socializare. Compania de distributie a apei potabile a dezmintit comunicatul, dar nu e prima oara cand in spatiul public…

- Autoritatile din judetul Brasov cauta o femeie de 40 de ani si pe copilul acesteia, in varsta de 3 ani, care au disparut duminica dupa-amiaza, in timp ce se aflau la padure impreuna cu alti membri ai fa...

- La data de 21.04.2019, orele 17.45, dispeceratul IPJ Brasov a fost sesizat cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 40 ani, impreuna cu fiul sau minor in varsta de 3 ani și 10 luni, in timp ce se aflau in padurea din apropierea satului Zizin, com. Tarlungeni, jud. Brașov impreuna cu alti membri…

- O femeie romanca e cautata de autoritațile din Italia fiindca și-a rapit copilul de doi ani. Femeia fusese decazuta din drepturile parintești și a fost in vizita la copilul instituționalizat la o unitate din Meta din Sorrento, langa Napoli. Profitand de neatenția personalului, femeia și-a rapit propriul…

- O explozie s-a produs, marți seara, la o casa din orașul Brașov, iar in urma deflagaratiei o femeie a suferit arsuri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja, a declarat ca o explozie s-a produs la o…

- Serviciile de intervenție au fost solicitate sa de deplaseze in localitatea Sacalaz unde, in urma cu puțin timp, a avut loc un accident rutier grav. La fața locului au sosit deplasa echipaje ale Serviciului de Ambulanța, ale SMURD și ale Poliției Timiș. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Plutonierul major Sorin Stancu, comandant de echipaj si alpinist in cadrul Detasamentului de Pompieri Buzau, a fost recompensat de colegii sai cu distinctia „Salvatorul de onoare al anului 2018“. In anul 2018 a participat la zeci de interventii, 14 dintre acestea fiind in domeniul specific de salvare…