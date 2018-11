O femeie de 36 de ani din orașul texan Dallas se lupta pentru viața ei, dupa ce a suferit leziuni cerebrale severe in urma unei greșeli medicale. Laura Avila a mers la clinica din Ciudad Juarez, Mexic, pentru ca operația de rinplastie pe care și-o dorea costa mai puțin decat in Statele Unite ale Americii. Alegerea s-a dovedit a fi un coșmar. Acum se afla in moarte cerebrala, pe patul unui spital din El Paso, Texas, conform Dailymail . Dupa ce a ajuns in sala de operații , medicii i-au injectat greșit anestezicul in coloana vertebrala, care a ajuns la creier și femeia a intrat in stop cardiac.…