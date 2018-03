Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare de rușii surprinși de fenomen. Mulți au comentat ca culoarea stranie a omatului a facut partiile de schi sa para desprinse dintr-un peisaj marțian. Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare…

- Directoarea unei scoli din Rusia a supravietuit in mod uluitor dupa ce a fost ingropata de o avalansa in timp ce mergea spre serviciu. Anastasia Markova, directoarea scolii din Artiomovski, in regiunea Irkutk din Siberia, a fost inrgopata in nameti in drum spre sala de sport a institutiei. „Am ridicat…

- Jandarmii si politistii au fost solicitati sa intervina, joi, la misiunea de cautare a unei femei care disparuse de acasa cu doua zile in urma. The post Intamplare tragica! Femeie data disparuta, gasita decedata in zapada appeared first on Renasterea banateana .

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- Autor: Florentin SCALETCHI Primavara calendaristica a lui 2018 a luat startul intr-un mod cu totul nefiresc in Romania, dar si in Europa - ne-am inzapezit si am cunoscut temperaturi geroase, de pana la -250 Celsius. Deja in tarisoara noastra aceasta vreme cainoasa ne-a blocat autostrazi si drumuri…

- O femeie din Iasi va plati despagubiri, dupa ce sotul a aflat de pe Facebook ca a fost inselat. Sentinta este una luata in premiera de Judecatoria Iasi. Judecatorii au obligat-o pe femeia din Iasi sa plateasca 2.000 de lei fostului sot, ca despagubiri morale, dupa ce barbatul a aflat de pe Facebook…

- De 8 martie, o femeie din Arges e in pericol sa isi piarda viata. Sotul ei a injughiat-o de doua ori, apoi a incercat sa se sinucida. Ambulanta chemata sa ii ofere ajutor victimei a acordat ingrijiri agresorului, pe care l-a dus de urgenta la spitalul din Pitesti.

- Salvamonistii si politisti ai sectiei de Politie Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea si salvarea unei femei care ar fi fost surprinsa de o avalansa in Cheile Tisitei, in județul Vrancea. Femeia are in jur de 36 de ani si este din Bucuresti....

- Presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat ca in momentul producerii avalansei in zona se aflau doua grupuri de turisti, insotiti de salvamontisti. "Un grup de turisti a trecut de avalansa, cel de-al doilea a fost surprins. O persoana este…

- Femeia traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni, cand a fost lovita in plin de un tir, care nu a oprit la culoarea rosie a semaforului. In imagini se vede cum in urma impactului, femeia este aruncata zeci de metri pe șosea. Ingroziți, martorii au alergat sa-i ofere primul ajutor.…

- Femeia zacea in zapada, la aproximativ 150 de metri distanta de casa fratelui. Cunoscutii spun ca aceasta obisnuia sa consume bauturi alcoolice si ca cel mai probabil a cazut in zapada si nu a mai reusit sa se ridice. Potrivit politistilor, femeia nu avea urme de violenta pe corp. A fost deschis…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- O femeie, care a nascut prin cezariana, a fost dusa la medic cu o mașina trasa de boi intr-un sat din Buzau. Aceasta a fost singura soluție de a scoate autoturismul de teren din noroi din cauza drumului impracticabil dintr-un sat. Cazul uluitor a fost facut public de mama tinerei mame care a filmat…

- Ea are 67 de ani, el. 68. Dar in loc sa-și traiasca batranețea in armonie, cei doi soți au parte doar de scandaluri, cu jigniri și acuzații dure. Motivul? Ei bine. GELOZIA! Iar cea care are cel mai mult de suferit este chiar soția. Femeia susține, cu lacrimi in ochi, ca soțul ei, mai gelos ca un adolescent…

- O femeie a ajuns la ora 3 dimineata la maternitate cu contractii. Spre uimirea tuturor, bebelusul nu a mai putut astepta sa ajunga intr-o sala de nasteri si a venit pe lume chiar pe holul spitalului.

- O competitie mai putin obisnuita s-a desfasurat in orasul rus Murmansk. La o temperatura de -20 de grade Celsius, 24 de echipe formate din elevi, studenti si angajati a catorva companii locale au participat la o bataie cu bulgari de zapada.

- Rusia se afla sub cod portocaliu de vreme nefavorabila. O furtuna de zapada record s-a abatut asupra Moscovei, iar in doua zile a nins cat intr-o luna intreaga! Cum era de așteptat, fenomenele meteo nefavorabile au luat prin surprindere autoritațile, iar utilajele nu au facut fața cantitaților mari…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine în masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Bâlea Lac, unde se înregistreaza cel mai mare

- Locuitori din orasul rusesc Solnechny (nume ce se traduce prin "insorit") au fost filmati cand impingeau, pentru a scoate din zapada, un autobuz inter-orasenesc ce pleca spre orasul Saratov. Zapada a cazut neincetat, ceea ce a facut ca traficul sa fie aproape blocat in oras. Autoritatile locale din…

- Femeie tarata sub tren in stația de metrou Notting Hill Gate. O femeie a fost tarata sub tren in stația de metrou Notting Hill Gate, din Londra, Marea Britanie, atunci cand haina și geanta ei ei au ramas blocate in ușa. Martorii au spus ca au auzit-o pe femeie strigand dupa ajutor, in timp ce ea a…

- O femeie a fost condamnata la patru ani de inchisoare luni, la Sankt Petersburg, pentru ca si-a vandut bebelusul nou-nascut pentru suma de 166 de euro pe care a cheltuit-o imediat pentru un bilet de...

- Un apel la 112 anunța vineri dupa amiaza faptul ca o femeie a ramas blocata in zapada, in Masivul Postavaru. In varsta de 33 de ani, femeia se afla singura intr-o plimbare și nu s-a accidentat insa nu și-a mai putut continua deplasarea din cauza stratului mare de zapada. Doi jandarmi montani…

- La puțin timp dupa ce o femeie a fost ucisa cu sange rece intr-un coafor de concubinul sau, un ofițerul MApN, un nou caz de acest gen iese la lumina. O femeie a povestit, pe pagina sa de Facebook despre toate traumele prin care a facut-o fostul partener de viața sa treaca. Surprinzator, și acesta este…

- Laurette este decisa sa transeze disputa cu sotul ei, Ciprian Nistor, aflat dupa gratii. Sotul a acuzat-o de infidelitate, asa ca vedeta vrea sa incheie cat mai repede relatia care e prinsa acum doar in actele de casatorie.A

- In aprilie, ne vom confrunta cu temperaturi mai scazute si precipitatii abundente. Pana atunci, vremea ramane la extreme. In ultimele ore, salvatorii au avut misiuni grele printre nametii de pana la un metru. Un bebelus s-a nascut direct pe zapada, la minus 5 grade Celsius.

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca, la aceasta ora cele 129 de utilaje ale subcontractorilor sunt prezente pe strazile orasului si intervin pe zonele prestabilite, 14 sararite imprastie material antiderapant pe strazile principale, dar si in zonele care pot prezenta riscuri (intersectii,…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Un grav accident rutier a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, in jurul orei 01.00, pe un drum din localitatea Doroteia al orașului Frasin. In timp ce conducea un autoturism VW pe DJ 177A, un barbat de 31 de ani din comuna Stulpicani nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a ...

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- Caz șocant. O femeie s-a sinucis dupa ce soțul i-a spus ca nu o sa mearga cu ea la cumparatori. Potrivit barbatului, soția s-a suparat atat de tare, incat la inchis in dormitor. Dimineața cand s-a trezit a spart ușa și a gasit-o fara suflare.

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- Jandarmii montani din Muntii Bucegi ii sfatuiesc pe soferi sa ceara ajutor atunci cand intampina o problema. In Muntii Bucegi ninge in continuu de cateva zile, iar stratul de zapada masoara peste 25 de centimetri, iar echiparea de iarna a masinii este obligatorie.

- Risc de avalanșa de gradul 3 in Munții Fagaraș, in crestere din cauza incalzirii vremii! In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 110 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini…

- Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, salvamontistii intervin, sambata dupa-amiaza, pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, unde un barbat a fost surprins de o avalansa, informeaza news.ro. Citeste si Strat de zapada pe A2 si A4, drumarii intervin. Risc de avalansa…

- Doi tineri din Constanta au devenit eroii unei femei talharite in fata blocului. Hotul i-a smuls poseta de pe umar si a crezut ca scapa. Cativa tineri au auzit strigatele de ajutor si nu au stat o clipa pe ganduri. L-au fugarit pe talhar, l-au imobilizat si l-au predat politiei. Pentru gestul lor, politia…

- Dupa ce ieri in presa a aparut o știre despre o femeie care a adus pe lume doi gemeni in timp ce se deplasa spre spital, internetula rabufint. Pe un site de socializare o femeie a decis sa nu pastreze tacerea și sa povesteasca drama prin care a trecut proaspata mamica și astfel sa incerce sa mobilizeze…

- Un parc de distractii inedit construit exclusiv din zapada si gheata a fost inaugurat inainte de Anul Nou in orasul Kirovsk, regiunea Murmansk, din Rusia, situat in lantul muntos Hibinah. Inaugurarea oficiala a avut loc pe 29 decembrie si functioneaza ...

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…

- Un nou nume a fost adaugat pe lista femeilor din Rusia care au ambitii prezidentiale. O cunoscuta jurnalista musulmana a decis sa intre in cursa pentru alegerile prezidentiale din luna martie, relateaza Russia Today.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Atat meteorologii, cat și salvamontiștii ne avertizeaza cu privire la riscul producerii unor avalanșe in zonele montane. Libertatea iți spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de pericol și cum trebuie sa procedezi daca ești surprins de avalanșa. Trebuie precizat ca, potrivit statisticilor,…

- Batrana de 70 de ani, care se pare ca iesise pe balcon ca sa fumeze, a fost luata pe sus de vantul puternic ca un uragan, in regiunea Sahalin, in Extremul Orient rus. "Pensionara a avut noroc - a cazut intr-o gramada de zapada", a relatat agentia de stiri RIA Novosti. Ambulanta nu a reusit sa treaca…

- O femeie din Rusia a supravietuit unei caderi de la balconul situat la etajul al patrulea, deoarece ea a aterizat pe un morman de zapada, a informat marti presa locala, preluata de agentia DPA. Batrana de 70 de ani, care se pare ca iesise pe balcon ca sa fumeze, a fost luata pe sus de…

