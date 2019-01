O femeie a fost salvata, la New York, dupa ce a stat un weekend intreg blocata in liftul miliardarului pentru care lucreaza. Femeia de 53 de ani a intrat, vineri seara, in liftul unei cladiri de lux din Manhattan, proprietatea bancherului Warren Stephens, dar nu a mai putut sa iasa. Pompierii au primit un apel de intervenție... View Article