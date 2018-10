Stiri pe aceeasi tema

- Femeie din Argeș, sechestrata și umilita de concubin. Aceasta a scapat punand un bilet in sandvișul fetiței sale. Femeia de 34 de ani, mama unei fetițe de 5 ani, izolata in casa și umilita de concubin, a fost salvata de polițiștii argeșeni, dupa ce aceasta a reușit sa ceara ajutor printr-un bilet ascuns…

- Momente infioratoare la stația de metrou Bazilescu din Capitala! O femeie de aproximativ 30 de ani este captiva in aceste momente intre garnitura unui tren și peron. Potrivit primelor informații, virtima este in stare de inconștiența, cu funcții vitale. Echipele medicale sosite de urgența la fața locului…

- O femeie, prinsa intre garnitura de metrou si peron, a fost gasita in stare de inconstienta, cu functii vitale, de echipajele medicale, in statia de metrou Bazilescu.Potrivit ISU Bucuresti, se intervine cu o ambulanta SMURD cu personal paramedical si o ambulanta SMURD terapie intensiva mobila cu personal…

- Politistii din Alba Iulia cerceteaza imprejurarile in care s-a produs un scandal in zona talciocului din municipiu. La data de 16 septembrie 2018, in jurul orei 11.25, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca in zona Talciocului din Alba Iulia s-a produs un…

- O femeie de 30 de ani, din Sibiu, este cercetata penal, dupa ce a fost prinsa la punctul de trecere a frontierei Urziceni, judetul Satu Mare, vrand sa-l scoata din tara pe fiul ei in varsta de 5 ani, ascuns sub bancheta unui microbuz, deoarece nu avea documente de calatorie.

- Polițiștii clujeni au identificat o femeie, care, fiind infirmiera într-o unitatea spitaliceasca, ar fi sustras bani pacientelor. ”La data de 10 august a.c, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin - Formațiunea de Investigații…

- Ieri, in jurul orei 10.45, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej – Postul de Politie Comunal Jichisu de Jos, au depistat pe D.N. 18 B, pe raza localitatii Jichisu de Jos, o femeie in varsta de 29 de ani, care conducea un autoturism desi avea dreptul de a conduce suspendat. In cauza se efectueaza cercetari…