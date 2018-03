O femeie a renuntat la jobul din multinationala si face bani din plictiseala romanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Mara Calista a afirmat vineri ca, prin declaratia sa referitoare la “autisti”, premierul Viorica Dancila "a ratat cu brio momentul prin care ati fi putut fi un exemplu pozitiv al decentei si bunei-cuviinte in spatiul public, cu precadere ca prima femeie premier al Romaniei”, acuzand-o…

- China a anuntat primul caz de imbolnavire la om cu virusul gripei aviare de tipul H7N4, contractat de o femeie dintr-o provincie de pe coasta de est, care intre timp s-a insanatosit.Iarna este in mod traditional sezonul de varf pentru imbolnavirile cu gripa aviara.

- O femeie din Bucuresti a fost retinuta de Politie, iar un barbat, tot din Bucuresti, este cercetat in libertate, pentru furt de bunuri dintr-un apartament din Alba Iulia. Fapta a fost comisa in iulie 2017. Potrivit IPJ Alba, in 13 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei…

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- Vestea ca in viata sotului sau mai este o femeie nu i-a picat deloc bine sotiei lui Bebe Cotimanis. Actorul a fost surprins, zilele trecute, alaturi de Iulia Dumitru, o colega de-ale sale de la Teatrul din Pitești la care joaca, in timp ce, fara niciun fel de reținere, dadea semne ca intre ei au loc…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, sambata, ca a fost confirmat al 18-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 60 de ani, din municipiul Galati. Potrivit unui comunicat al CNSCBT, este vorba de o femeie de 60 de ani, confirmata cu virus…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” si „parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Se pare…

- Pentru ca o femeie sa arate cat mai bine, nu are nevoie neaparat de artificii creative complicate, ci doar de cateva accesorii care completeaza fin orice ținuta. Acestea sunt produse care au trecut testul timpului și care și-au dovedit popularitatea, mai ales pentru feminitatea lor. “O fata trebuie…

- La data de 02 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de un barbat, de 34 de ani , din comuna Negomir, despre faptul ca, in timp ce se afla pe Aleea Digului din municipiu, soția sa, Nedelcu Camelia-Maria, de 25 de ani, a plecat in mod voluntar din Piața…

- Este insarcinata in cinci luni și se bucura de o sarcina fara probleme! Laura Cosoi trece prin momente la care toate femeile viseaza. Bebelușul pe care il poarta in pantece ii permite sa faca tot ceea ce iși dorește.

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei de 57 de ani, din Dej, a avut loc, miercuri seara, pe strada 1 Mai din Dej.Din primele informatii, soferul unui autoturism Opel care se deplasa pe directia Cluj-Napoca – Dej, imediat dupa o curba, a derapat si pierdut controlul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost depistat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, in timp ce adresa injurii unei femei. Barbatul a fost condus la sediul Sectiei 8 Politie, iar in urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca pe numele sau, la solicitarea femeii, s-a emis la data de…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- O femeie din Neamt, ucisa cu bestialitate in urma cu 60 de ani, va fi sanctificata de Biserica Catolica. Decretul prin care se recunoaște “martiriul Slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, laica, aparținand Ordinului Franciscan Secular; nascuta la 7 decembrie 1935 la Nisiporești (Romania) și ucisa…

- Un italian in varsta de 47 de ani a fost arestat in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma, si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia italiana, potrivit agentiei DPA, citata de Agerpres.

- Un caz grav a avut loc ieri, intr un mall din Bucuresti, daca ar fi sa ne luam dupa postarea utilizatorului de pe Facebook Florin Armeanca.Acesta spunea:"Abuzurile politiei romane I au lasat copilul minor de circa 4 5 anisori in grija unor straini. Copilul de frica a urinat si striga "o bate pe mami"…

- O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara rara…

- PR-ul Claudiei Pavel a facut primele declaratii oficiale referitoare la relatiile artistei din timpul competitiei Exatlon. In mesaj, se precizeaza faptul ca vedeta este o femeie libera si poate sa faca ce-si doreste, dupa ce aceasta a aparut in ipostaze apropiate cu Catalin Cazacu.

- Astfel, in ultima garda din UPU au fost consultati si tratati doi ieseni muscati de caini, ambii cu rani la nivelul membrelor superioare. Pacientii, un barbat si o femeie, au fost tratati in UPU, unde li s-a facut inclusiv tratament antitetanos, si apoi au fost dirijati catre „Infectioase", pentru tratament…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Yumna este o tânara care locuieste în Africa de Sud care, acum trei ani, a adoptat un catelus. Pentru ca era mic, pufos si extrem de iubitor, noua stapâna nu si-a pus problema cât de mult va creste.

- La capatul unei zile de intalniri cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila (54 de ani). Ea este al treilea premier desemnat de la alegerile din iarna lui 2016 incoace, dupa ce PSD si-a devorat propriile guverne – guvernul Grindeanu, demis prin…

- O femeie de 69 de ani din Bucuresti a murit din cauza gripei. Asa a anuntat Institutul National de Sanatate Publica, precizand ca femeia suferea de o patologie cronica si nu era vaccinata antigripal.

- O tanara din Patarlagele a fost la un pas de moarte, marți seara, dupa ce mașina pe care o conducea a izbit un porc mistreț și era sa se rastoarne. Evenimentul s-a produs la Candești, 15 kilometri distanța de Buzau, zona in care cu aproape doi ani in urma o femeie de 31 de ani și-a pierdut viața dupa…

- O femeie din municipiul Constanta a gasit pe strada peste 20.000 de si a predat banii la Politie, suma respectiva fiind pierduta cu doua zile inainte de o batrana, scrie NEWS.RO.Citeste si: ALERTA - Klaus Iohannis IESE LA RAMPA in scandalul din PSD: Declaratii de presa, la Cotroceni Potrivit…

- Familia unei femei este disperata, dupa ce nu a reușit sa ia legatura cu ea de aproape doi ani. Ghic Florica are 47 de ani și este originara din localitatea Someșu Cald, comuna Gilau, județul Cluj. Ea a plecat la munca in Italia in luna martie 2016, iar din iulie același an nu a mai …

- Doi tineri din Constanta au devenit eroii unei femei talharite in fata blocului. Hotul i-a smuls poseta de pe umar si a crezut ca scapa. Cativa tineri au auzit strigatele de ajutor si nu au stat o clipa pe ganduri. L-au fugarit pe talhar, l-au imobilizat si l-au predat politiei. Pentru gestul lor, politia…

- Accident violent in apropiere de Orhei cu implicarea unui microbuz de ruta. O femeie a fost spitalizata dupa ce vehiculul de ruta s-a tamponat cu un automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 12:25.

- O femeie de 57 de ani a fost strangulata cu un siret chiar de chiriasul pe care l-a primit in casa. S-a intamplat noaptea trecuta in comuna Cruzesti din municipiul Chisinau.Corpul victimei a fost gasit de politistii de la Ciocana, chemati la fata locului de catre suspect.

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta virsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 9:30, in centrul orasului, pe strada George Cosbuc. Potrivit IJP Prahova, o femeie a fost lovita de masina in dreptul Halelor Centrale. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei. In cauza, se fac…

- O vasluianca de 44 de ani, a fost ucisa miercuri seara cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra. Principalul suspect este chiar fostul iubit al femeii, care a fost deja arestat de poliția britanica.

- S-a intamplat miercuri seara, in jurul orei 18.00: un Renault care circula pe strada I.C.Bratianu, spre mal, nu a oprit la „stop” și a intrat in coliziune cu un Opel care circula regulamentar pe Praporgescu. In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme, au fost ranite doua persoane: șoferul Opel-ului…

- De-a lungul anilor, filmele americane au reusit sa surprinda dragostea intr-o maniera "magica". De cate ori nu ai privit micul ecran, visand si tu la o iubire perfecta ca protagonistilor dintr-o pelicula romantica?

- O femeie a adoptat șapte copii in faza terminala pentru a avea grija de ei inainte de a muri. Mama a opt copii, Cori Salchert spune ca a invațat sa se bucure de faptul ca i-a avut pe acești copii in viața ei, chiar și pentru o perioada scurta de timp. Cori Salchert, in virsta de 51 de ani, și soțul…

- Potrivit BBC News, o femeie din Pennsylvania a aflat ca are de plata o factura in valoare de 284 de miliarde de dolari, in rate, pana in luna noiembrie 2018. Aceasta nu a ințeles de unde are de plata aceasta suma. „Mi-au ieșit ochii din cap... Tocmai ce puseseram luminițele de Craciun și ne-am…

- Povestea a fost spusa de Dana Grecu in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse" de la Antena 3. Episodul relatat in aceasta seara de vedeta Antenei 3 s-a derulat pe vremea cand prezenta o alta emisiune. "Noi am spus la Adevaruri de Viața povestea lui Brigitte Sfat. Va marturisesc sincer ca eu…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe drumul national 1 C Baia Mare – Dej, pe raza orasului Somcuta Mare. Din primele informatii se pare ca un barbat din Buciumi conducea un autoturism dinspre Calea Miresului spre centrul orasului Somcuta Mare, cand in imediata apropiere a unui curbe deosebit…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- O femeie cu probleme psihice a fost retinuta vineri de Politia Transporturi, intr-o statie de metrou din Bucuresti, acesta fiind al treilea caz de persoane cu astfel de probleme care intra in vizorul autoritatilor, in urma crimei care a oripilat opinia publica in ultimele zile. Femeia fusese vazuta…

- In umbra recentului eveniment din cadrul metroului bucureștean, cand o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, o alta femeie a depus plangere deoarece a fost amenințata, de o femeie in varsta de 60 de ani, ca va avea aceeași soarta. Agresoarea a fost reținuta in stația de metrou Pipera.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, aproape de Casa de Pensii. Un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere unei femei care traversa regulamentar strada. Potrivit IPJ Alba, un conducator auto aflat la volanul unui…

- Ies la ivala detalii cutremuratoare cu privire la tanara de 25 de ani care a murit la metrou marti seara. Autoritatile suspecteaza ca o alta femeie a impins-o. Conducerea Politiei Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou. Politistii cer sprijinul populatiei pentru identificarea…

- O tanara, de 25 de ani, a fost omorata azi noapte dupa ce a fost impinsa de o femeie in fata unei garnituri de metrou in statia Dristor. Principala suspecta in cazul crimei de la metrou a fost depistata in ...

- Vicepresedintele Asociatiei invalizilor a fost escortata la CNA pentru a fi audiata într-un dosar de coruptie, în care este banuita de luare de mita. Femeia a fost denuntata de catre o locuitoare a capitalei care a declarat ca, pe parcursul mai multor ani, a fost fortata de vicepresedintele…