Stiri pe aceeasi tema

- Obsesia pentru telefonul mobil și jocurile video de pe dispozitiv, au trimis-o pe o femeie din China, originara din Changsha, direct pe mainile medicilor. Mai exact, femeia s-a jucat atat de mult pe telefonul mobil incat mana i-a paralizat.

- O femeie a ramas paralizata la degetele de la o mana dupa ce s-a jucat o saptamana pe telefonul mobil. Tanara locuiește in China, luandu-și un concediu de o saptamana pentru a se bucura de jocul ei preferat pe telefon. Din pacate, aceasta pasiune a trimis-o direct la spital. Femeia lasa telefonul din…

- Femeia din China, a carui identitate a fost protejata, este originara din Changsha, provincia chineza Hunan si si-a luat o saptamana de concediu pentru a se bucura de jocurile video de pe telefonul mobil, scrie odditycentral.com. Potrivit unui clip publicat de reteaua Pear, aceasta lasa smartphone-ul…

- Jim McCants obișnuia sa ia capsule de ceai verde pentru a-și intari imunitatea. Insa in ziua absolvirii fiului sau, lui Jim i s-a facut foarte rau. Barbatul a fost transportat de urgența la...

- Ricky Kennedy, in varsta de 57 de ani a petrecut multe luni in spitale, luptandu-se cu o infecție, pe care a facut-o dupa ce și-a ros unghiile. Aceasta boala lovește atunci cand infecția detecteaza un sistem imunitar slabit, provocand organismul sa atace mai multe organe. „Sunt norocos ca inca mai sunt…

- Politistii clujeni au fost sesizati, sambata, ca o femeie din Huedin, judetul Cluj, ar fi fost ajutata sa voteze de la referendum de un membru al Biroului Electoral al sectiei de Votare, iar la iesire ar fi primit o suma de bani de la primarul localitatii.

- Paracetamolul este cel mai folosit analgezic si multe persoane sunt tentate sa exagereze fara a lua in seama faptul ca si acesta poate fi fatal, la fel ca multe alte medicamente. Specialistii britanici trag un semnal de alarma, amintind ca nu putine sunt cazurile in care s-a ajuns la deces accidental,…

- O boala rara a lasat o femeie din SUA paralizata de la piept in jos, in timp ce era insarcinata in 18 saptamani cu primul ei copil. Din fericire, micuțul a fost nascut fara probleme. Vezi galeria foto + 4 + 4 In timpul sarcinii, Anita Brewer, in varsta de 31 de ani, a inceput sa aiba dureri de spate…