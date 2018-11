Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale, care a venit pe lume printr-o nastere intarziata din neglijenta si care i-a provocat paralizie cerebrala, a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce a cazut de pe acoperișul unui hotel de cinci stele din Londra. Potrivit martorilor, femeia s-a aruncat de pe cladirea hotelului Hilton din Mayfair, care are 6 etaje,...

- Un cascador supranumit "Spidermanul francez" a primit interdictie de la a escalada orice cladire din Marea Britanie dupa ce a reusit sa cucereasca joi una dintre cele mai inalte constructii din Londra, relateaza vineri Press Association. Alpinistul Alain Robert, care urca pe zgarie-nori din lumea intreaga,…

- 'Vad comploturi unde singura limita a ambitiei adversarilor nostri este imaginatia lor', a declarat Ben Wallace, in cadrul unei conferinte pe probleme de securitate la Londra. 'Chiar in acest moment, teroristii continua sa exploreze noi modalitati de a ne ucide pe strazile noastre: armele chimice…

- Un constructor roman de 30 de ani a fost arestat in Marea Britanie dupa ce a distrus cinci vile, estimate la 4 milioane de lire sterline, in semn de razbunare, informeaza The Sun. Daniel Neagu este acuzat de distrugerea proprietații, dupa ce a daramat intenționat cinci case aparținand companiei McCarthy…

- Ministrul Muncii a anuntat, miercuri seara, ca se lucreaza pentru realizarea unei baze de date comune a Casei Nationale de Pensii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiascala (ANAF), care va permite oricarui contribuabil sa verifice daca i-au fost sau nu platite contributiile catre stat. „Poti sa…

- Un copil s-a nascut in Marea Britanie in timpul unui ambuteiaj enorm provocat pe autostrada M25 de rasturnarea unui autocar, a anuntat luni politia, citata de agentia britanica Press Association, potrivit Agerpres. Nu mai putin de 41 de persoane au fost ranite cand autovehiculul s-a rasturnat…