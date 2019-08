Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 27 de ani a nascut la peste trei luni dupa ce fusese declarata in moarte cerebrala, a confirmat marti un reprezentant al spitalul din Brno, Cehia, unde a avut loc nasterea. Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume". Bebelusul s-a nascut prin…

- O femeie din Cehia a nascut la peste trei luni dupa ce fusese declarata in moarte cerebrala, a confirmat marti un reprezentant al spitalul din Brno, unde a avut loc nasterea, citat de DPA. Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume".…

- Un barbat de 32 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, este audiat, duminica, fiind banuit ca și-a lovit iubita cu picioarele, iar in urma leziunilor suferite aceasta a murit. Potrivit anchetatorilor, barbatul a mai fost condamnat, in Franța, pentru agresiune fizica.Citește și: FBI…

- Ionatan Bitea, tanarul care a fost gasit mort vineri, 5 iulie, la o zi dupa ce a sustinut ultima proba a examenului de Bacalaureat, a fost notat cu media 9,25 in urma probelor, adolescentul fiind acceptat deja la o universitate din China.

- O adolescenta in varsta de 14 ani se zbate intre viața și moarte, dupa ce a ajuns in stare grava la spital, in urma unui regim draconic pe care l-a urmat timp de patru ani, la indicațiile unui medic.

- Echipa condusa de dr. Dorin Chiselita, seful Clinicii de Oftalmologie, i-a redat vederea unei femei in varsta de 76 de ani, din judetul Iasi, care se afla pe lista de asteptare. Aceasta suferea de edem cronic cornean, o afectiune care in urma cu ceva vreme a lasat-o pe femeie fara vedere la unul dintre…