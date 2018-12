O femeie a murit si alte trei au fost ranite dupa ce masina lor a ajuns intr-o rapa

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut miercuri la pranz, martorii spunand ca in urma impactului puternic femeia a fost proiectata prin aer cateva zeci de metri. Aceasta a suferit leziuni foarte grave, fiind gasita de echipajul ambulantei in stare de inconstienta. Ulterior, in ciuda eforturilor medicilor, femeie…

- Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce mașina in care era, condusa de un tanar care bause, a intrat pe contrasens, in comuna Cuca din județul Galați, și s-a izbit de o alta mașina. In urma impactului, șoferul care consumase alcool și o femeie din mașina lovita au fost raniți, potrivit Mediafax.…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta seara in cartierul aradean Micalaca. O mașina in care se aflau patru tineri a plonjat in gol de pe pasaj. Doi tineri au murit pe loc, un altul a ramas incarcerat, iar al patrulea a reușit sa iasa singur din mașina. Pompierii au intervenit și au scos barbatul ramas…

- Trei persoane au suferit leziuni dupa ce un sofer a intrat cu masina intr-un sens giratori, pe DN 19, la iesirea din municipiul Carei. Accidentul a avut loc luni, 22 octombrie. Un conducator auto, de 67 de ani, din județul Caraș Severin a intrat cu mașina intr-un morman de pamant situat in intersecția…

- Accidentul a avut loc miercuri, 17 octombrie 2018, la ora 8,30, pe raza localitatii Independenta, judetul Galati. Potrivit primelor evaluari, vinovat de producerea coliziunii este soferul camionului, un barbat din Ialomita.

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, un accident de circulatie s-a produs, luni, pe DN 13, intre localitatile Bunesti si Fiser. In eveniment au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. Trei persoane au fost ranite, doua fiind incarcerate.…

- O femeie a murit si doua persoane au fost ranite, dupa ce o masina si o autoutilitara s-au ciocnit, luni, pe DN 13, intre localitatile Bunesti si Fiser, judetul Brasov. La fata locului intervin echipaje de pompieri si medici din Brasov si Mures, scrie News.ro. Potrivit reprezentantilor…