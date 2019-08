Stiri pe aceeasi tema

- Val de canicula in Germania, unde se așteapta un nou record de temperatura. Miercuri au fost 40,5 grade Celsius, la Geilenkirchen, in vestul țarii. MAE a transmis și o atentionare de calatorie. Pana duminica vor fi temperaturi extreme in Germania. Trei persoane au murit in Spania din cauza caniculei.…

- Toata Romania a fost marți sub avertizare de canicula. A fost cea mai calduroasa zi din acest an. La Slobozia au fost inregistrate de 37 de grade Celsius la umbra, dar corpul uman a resimțit valori mult mai mari. Și gradul critic al indicelui de umiditate a fost depașit.

- Culturile de cartofi din judetul Covasna sunt amenintate de mana, aparitia si raspandirea bolii fiind favorizate de precipitatiile abundente din ultima perioada, alternate cu temperaturi ridicate, a declarat directorul Directiei Agricole Covasna, Konczei Csaba. Potrivit acestuia, fermierii nu au putut…

- Vremea extrema a facut ravagii in vestul Europei. O turista s-a inecat in Lacul Geneva din Elveția, dupa ce ambarcațiunea in care se afla s-a scufundat din cauza unei furtuni puternice. De asemenea, o alta persoana a murit in Franța, dupa ce vantul puternic a doborat un copac peste un camping. Furtuna…

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Dintre cel...

- Marius Șumudica, 48 de ani, a revenit azi in Romania dupa ce și-a reziliat contractul cu Al Shabab și a avut declarații dure, pe aeroport, despre Rapid, din cauza modului in care oficialii s-au comportat cu baiatul lui, Marius Șumudica jr. „Baiatul meu s-a lasat de fotbal la 21 de ani și a intrat in…

- Reprezentanți ai Salvamont și un echipaj SMURD au intervenit, sambata, in zona Piatra Secuiului, pentru salvarea unei femei, de 50 de ani, din Ungaria. Din nefericire, persoana respectiva nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Din primele informații, se pare ca femeii i s-a facut rau. Cauza exacta…