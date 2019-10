Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza s-a produs un tragic accident rutier pe un drum vicinal, din apropierea Bradului. Un barbat, in varsta de 87 de ani, a pierdut controlul direcției și s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa. O femeie, pasagera in mașina, și-a pierdut viața, iar șoferul a fost ranit. ”In…

- Un barbat a murit la Brodina intr-un accident rutier, dupa ce autoturismul pe care il conducea a parasit partea carosabila si a cazut in albia unui parau, potrivit Agerpres.Potrivit ISU Suceava, victima, un tanar in varsta de 26 de ani, a fost incarcerata in urma accidentului, dar salvatorii…

- O femeie din Lugoj, in varsta de 37 de ani, a ajuns duminica noaptea la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in apropierea localitatii Victor Vlad Delamarina. Apropiatii femeii sustin ca aceasta se indrepta spre localitatea Soceni pentru a aduce paine la Lugoj, numai ca, intr-o curba, din cauza vitezei,…

- Un accident grav de circulație s-a produs, aseara, in orașul Reșița. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, un barbat a fost reținut in aceasta dimineața dupa ce a accidentat o femeie, care a murit la spital. Scandalos este faptul ca individul era beat, nu deținea…

- Polițiștii au fost chemați de o femeie care se temea de ceea ce i-ar putea face fostul iubit. Acesta, dupa ce a baut zdravan, a observat-o pe femeie, care se afla intr-o mașina, in fața unui magazin. S-a napustit asupra ... The post Și-a batut iubita și i-a spart geamul la mașina. Isprava unui barbat…

- O femeie in varsta de 55 de ani a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina pe drumul dintre Galați și comuna Cuca. In mașina erau patru persoane, printre care și doua fetițe, ambele in varsta de 8 ani, a notat viata-libera.ro. Incidentul a avut loc azi, dupa pranz, pe DN 24 D. In urma…

- Un accident rutier mortal a avut loc, in aceasta seara, in zona Izvor de la iesirea din municipiul Hunedoara, spre Deva, scrie adevarul.ro . Un motociclist in varsta de 30 de ani a lovit o femeie de 60 de ani, care traversa strada. Victima a fost preluata de un echipaj medical si transportata la spitalul…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, in urma unui grav accident rutier petrecut aseara, in jurul orei 23.00, pe Drumul Județean 412 (DJ 412), la km 6+400, pe raza localitații giurgiuvene Prundu. Un șofer de 55 de ani, din comuna Prundu, in timp ce conducea un autoturism marca Dacia Logan, din…