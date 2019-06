Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 42 de ani a murit pe aeroportul din Manchester, Marea Britanie, dupa ce a inghițit o punga cu droguri. Potrivit spynews.ro, dintr-un motiv sau altul, femeia a reușit sa treaca de toate controalele,...

- Un barbat de cetațenie japoneza a murit in timpul unei curse dinspre Ciudat de Mexico, dupa ce a inghițit 246 de pungi cu cocaina. Avionul, care avea ca destinatie Aeroportul International Narita din...

- Avionul, care avea ca destinatie Aeroportul International Narita din Japonia, a trebuit sa aterizeze de urgenta in statul mexican Sonora dupa ce barbatul a inceput sa aiba convulsii. Autoritatile au informat ca barbatul, identificat ca Udo N, a murit din cauza unui edem cerebral cauzat de o supradoza…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion usor s-a prabusit joi seara în apropierea Aeroportului din Dubai, anunta Autoritatea aeronautica civila din Emiratele Arabe Unite, scrie Mediafax. Avionul, de tip Diamond DA42, s-a prabusit la aproximativ cinci kilometri sud de Aeroportul…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion usor s-a prabusit joi seara in apropierea Aeroportului din Dubai, anunta Autoritatea aeronautica civila din Emiratele Arabe Unite potrivit mediafax. Avionul, de tip Diamond DA42, s-a prabusit la aproximativ cinci kilometri sud de Aeroportul…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion usor, de tip Diamond DA42, s-a prabusit joi seara in apropierea Aeroportului din Dubai, anunta Autoritatea aeronautica civila din Emiratele Arabe Unite. Cele patru persoane aflate la bord - trei britanici si un sud-african - au murit in accident, a…

- O adevarata noricire a avut loc, in aceasta noapte, in satul Dobra, comuna Supur, din judetul Satu Mare, acolo unde o femeie a murit in urma unui incendiu izbucnit la centrala termica a casei in care locuia.Capitanul Ovidiu Leuca, de la ISI Satu Mare a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "femeia, in…

- Laleh Shahravesh, in varsta de 55 de ani, o femeie originara din sud-vestul Londrei, a fost arestata impreuna cu fiica sa adolescenta pe aeroportul din Dubai in martie. Femeia ar putea sta doi ani dupa gratii fiindca a jignit-o pe Facebook pe soția fostului ei soț. In plus, ea ar putea fi obligata la…