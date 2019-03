O femeie a murit dupa ce a fost ranita de o tabla desprinsa de vant Un incident cu urmari grave a avut loc sambata, in judetul Prahova. O femeie a sfarsit dupa ce o bucata de tabla smulsa de vantul puternic a ranit-o in zona gatului. Prahoveanca avea 50 de ani si locuia in comuna Manesti, conform TVR. Chemate de urgenta in ajutorul sau, cadrele medicale de la salvare nu […] O femeie a murit dupa ce a fost ranita de o tabla desprinsa de vant is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

