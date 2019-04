Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI a decedat. Multe semne de intrebare in urma accidentului grav de luni seara de pe DN2E85, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, comuna C.A.Rosetti, in care trei oameni au murit iar alte 13 sunt raniți grav, trei fiind in stare critica. Este vorba…

- Imagini incident extrem de grav in urma cu putin timp. O femeie a fost injunghiata intr-un magazin. Atacatorul s-a sinucis.foto O femeie a fost agresata, duminica, la intrarea intr-un magazin din Capitala, de un barbat, care apoi si-a produs singur leziuni la nivelul gatului, cu un cutit. Barbatul care…

- O femeie a fost atacata, duminica, la intrarea intr-un magazin de pe raza Sectiei 18 de Politie din Bucuresti de catre un barbat care, ulterior, si-a produs mai multe rani la gat cu un cutit. Barbatul a murit, informeaza Politia Capitalei. Femeia, in varsta de 22 de ani, se afla la spital pentru a primi…

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni seara, pe autostrada A1, la kilometrul 484, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. Un microbuz care era oprit pe banda de urgența dupa ce a facut pana a fost spulberat de un TIR. In urma impactului, ambele…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, intre un TIR si un microbuz, pe autostrada A1 Timisoara - Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare din judetul Timis. In urma accidentului, ambele autovehicule s-au rasturnat, iar soferul microbuzului a murit, o pasagera fiind ranita.

- Un teribil accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc pe drumul Arad – Oradea, in zona localitații aradene Nadab. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, in evenimentul rutier și-a pierdut viața o persoana, alte doua fiind ranite, dar in afara…

- Inca 4 romani au murit de gripa, astfel ca numarul deceselor a ajuns la 43 luni, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Sanatate Publica. Cele mai recent decedate persoane sunt trei barbați de 40, 49 si 93 de ani din judetele Giurgiu, Braila si Bucuresti, precum si o femeie de 87 de ani…

- Lidia Stefureac, 49 de ani, din satul Remetea-Lunca, a lasat in urma ei o mare de lacrimi. Mama a 18 copii, dintre care cel mai mic are cinci ani, fusese diagnosticata cu cancer de col uterin acum doi ani. Deși a fost operata la Cluj-Napoca și medicii au facut tot posibilul sa-i salveze viața, femeia…