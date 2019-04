Stiri pe aceeasi tema

- Crima teribila in zona depoului de locomotive din Timișoara. O femeie care lucra la o firma de curațenie a fost injunghiata și a murit la scurt timp. Strada Dunarea a fost impanzita de polițiști, care au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in care s-a petrecut groaznicul…

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI a decedat. Multe semne de intrebare in urma accidentului grav de luni seara de pe DN2E85, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, comuna C.A.Rosetti, in care trei oameni au murit iar alte 13 sunt raniți grav, trei fiind in stare critica. Este vorba…

- Vesti proaste din Sighetu Marmatiei. Femeia de 29 de ani injunghiata in aceasta dimineata de fostul partener de viata a pierdut lupta si a murit la spitalul din Baia Mare, in timpul operatiei. Totul a inceput in dimineata de joi, 21 martie, cand pe fondul geloziei, un barbat in varsta de 34 de ani…

- O prahoveanca in varsta de 50 de ani a avut parte de un sfarsit cumplit. Femeia a murit, dupa ce a fost lovita in gat de o tabla desprinsa dintr-un acoperis de vantul extrem de puternic. Incidentul șocant a avut loc sambata dupa-amiaza, in comuna Manesti din judetul Prahova. Femeia a iesit in curtea…

- Politistii fac cercetari in cazul unui barbat din municipiul Arad care si ar fi ucis sotia, in noaptea de duminica spre luni, cu mai multe lovituri de cutit, iar ulterior s ar fi sinucis, aruncandu se de la etajul noua al unui bloc din cartierul Aurel Vlaicu, in locuinta fiind prezent si copilul de…

- Inca 4 romani au murit de gripa, astfel ca numarul deceselor a ajuns la 43 luni, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Sanatate Publica. Cele mai recent decedate persoane sunt trei barbați de 40, 49 si 93 de ani din judetele Giurgiu, Braila si Bucuresti, precum si o femeie de 87 de ani…

- Lidia Stefureac, 49 de ani, din satul Remetea-Lunca, a lasat in urma ei o mare de lacrimi. Mama a 18 copii, dintre care cel mai mic are cinci ani, fusese diagnosticata cu cancer de col uterin acum doi ani. Deși a fost operata la Cluj-Napoca și medicii au facut tot posibilul sa-i salveze viața, femeia…

- Injunghiata in urma unui conflict la betie. O femeie a fost gasita fara suflare in propria locuinta, dupa ce concubinul acesteia ar fi ucis-o. Crima s-a petrecut ieri, in jurul orei 19:00, in sectorul Botanica al Capitalei.