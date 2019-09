Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 39 de ani i-a pus pe jar pe politistii din Galati dupa ce a anuntat la numarul de urgenta 112 ca un barbat a sechestrat-o in propria locuinta. Politistii au verificat toate apartamentele din blocul indicat in sesizare, dar nu au reusit sa identifice potentiala victima.

- Apar informații contradictorii in cazul din Galați, unde doi polițiști au fost filmați in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, aflata in fața lor pe trotuar și despre care persoana care a filmat scena a zis ca a fost violata (VIDEO AICI).In imaginile filmate de…

- In imaginile filmate de un cetatean apar fata plina de sange, masina de Politie, mai multi oameni si doi angajati ai unei firme de securitate. Oamenii de pe trotuar solicita ajutorul politistilor care refuza sa coboare din masina, in ciuda insistentelor. Victima pare ingrozita si refuza sa vorbeasca…

- O batrana a fost pradata de hoți, chiar pe patul de spital. Octogenara era internata in spitalul din Motru, avand multiple porbleme de sanatate . Din fericire, oamenii legii au reușit sa il identifice pe autor. O femeie in varsta de 82 de ani, din localitatea Vagiulești, internata in spitalul din Motru,…

- Politistii s-au confruntat ieri cu o situatie mai putin obisnuita. S-au intalnit in trafic cu Superman. Era relaxat, se plimba cu rolelele ca si cand s-ar fi aflat intr-un parc nu pe Drumul National 1, unde masinile circula cu viteza mare.