Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250.000 de persoane si peste 60.900 de mijloace de transport au trecut granita, doar in ultimele 24 de ore. Cele mai tranzitate puncte de trecere sunt cele de la frontiera cu Ungaria si Bulgaria. „In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 253.300 persoane,…

- O varstnica si fiul ei au fost gasiti, in noaptea de luni spre marti, morti pe un teren din comuna Gradistea, judetul Valcea, cel mai probabil ucisi de animalele pe care le cresteau. Potrivit Politiei Valcea, un barbat din comuna Gradistea a sesizat Politia orasului Balcesti ca tatal sau, in varsta…

- Marta Rubilar, o femeie in varsta de 54 de ani, a fost rapita din fața sediului serviciului sau. Femeia voia sa traverseze o strada din orașul Durban cand, dintr-o mașina a coborat un hoț inarmat. Scena e una des intalnita in Africa de Sud , astfel ca, pe imagini se vede cum femeia i-a ceva, probabil…

- In Romania, abandonul școlar este ingrijorator, iar in lipsa experiențelor de invațare adecvate, copiii din zonele sarace raman captivi in mediul familial marcat de privațiuni, ostil dezvoltarii lor. Copiii din zonele cele mai sarace incep școala fara noțiuni de baza, cum ar fi abilitatea de a identifica…

- O tanara din Constanța a fost reținuta și incarcerata in Penitenciarul Botoșani, dupa ce s-a dus la Poliția municipiului Suceava și le-a cerut oamenilor legii sa il contacteze pe iubitul ei pentru a o cere de soție. Femeia fusese condamnata pentru furturi.Surse judiciare au declarat, joi,…

- Politia franceza a retinut o femeie la un spital din orasul Dunkerque (nord) dupa ce aceasta a lansat o amenintare cu bomba si a provocat panica, relateaza miercuri agentia Reuters. Intr-un...

- Politia din orasul Chongqing din districtul Banan a declarat ca cei 14 copii au fost taiati in timp ce mergeau inapoi la clasa dupa exercitiile de dimineata, la ora locala 9.30. Gardienii si personalul scolii au reusit sa imobilizeze femeia. Un numar necunoscut de elevi au fost dusi la spital in urma…

- Elevii trebuie sa aiba teme pentru acasa pe care sa si le rezolve singuri, fara ajutorul parintilor sau al profesorilor meditatori, este de parere Ileana Bivolaru, fondatoarea Scolii Europene Bucuresti, una dintre cele mai mari scoli private din Bucuresti.