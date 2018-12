Stiri pe aceeasi tema

- O tanErE din Marea Britanie a fost condamnatE la patru ani xi jumEtate de inchisoare, dupE ce gelozia a atins cote maxime! ~i-a inscenat rEpirea xi xi-a mintit fostul iubitul cE este insErcinatE. Pentru a se asigura cE nu existE o altE femeie in viata lui xi cE nici nu va exista, l-a terorizat cu mesaje…

- Un clip video șocant ii arata pe mai mulți jucatori cunoscuți de la echipa de fotbal Arsenal, din Marea Britanie, inhaland „drogul hipiot”, intr-un club de noapte din Londra. Pe mese, ei aveau mai multe sticle de votca și șampanie. Printre sportivii care s-ar fi drogat se numara și Mesut Ozil (30 de…

- Serviciile de securitate din Marea Britanie nu au reusit sa previna atacul terorist care a omorat 22 de persoane la concertul Arianei Grande, din Machester, in mai 2017, a concluzionat un raport parlamentar,...

- Zholia Alemi a declarat ca a primit o calificare de medic primar, cand s-a inregistrat prima oara in Marea Britanie, in 1955. Femeia a profesat 22 de ani ca psihiatru, dar abia in luna octombrie e acestui an, a fost prinsa.

- Noel și Sue Radford din Morecambe, Lancashire, Marea Britanie, sunt fericiții parinți ai celui de-al 21-lea copil al familiei lor, o fetița pe nume Bonnie Raye. Soții Radford și copiii lor sunt vazuți ca un model pentru felul in care reușesc sa iși administreze viața. In 2016, se naștea copilul cu numarul…

- Kim Kardashian este un etalon de frumusete! Inclusiv pentru o tanara transgender din Marea Britanie. Pana la 18 ani, a cheltuit nu mai putin de 15 mii de lire sterline ca sa devina nu doar o femeie in toata puternica, dar sa si semene cu celebra starleta de peste Ocean.

- Judecatorii ieseni au trimis in Marea Britanie o femeie de etnie roma originara din Barlad acuzata de trafic de carne vie. Diamanta Bratianu poate fi una dintre primele victime romane ale unei legi intrata in vigoare in 2015 in Marea Britanie, care pedepseste cu inchisoare pe viata traficantii de persoane.…