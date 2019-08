Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a impuscat mortal o femeie din orasul Arlington, Texas, tintind spre cainele acesteia, care se indrepta spre el. Omul legii fusese trimis la fata locului dupa ce un martor a sesizat ca o femeie in varsta de 30 de ani, Margarita Brooks, a lesinat.

- Politistul care a impuscat-o pe femeia din orasul Arlington, Texas, voia sa il tina la distanta pe cainele acesteia, care devenise agresiv. Barbatul s-a dus la fata locului dupa ce un martor i-a spus ca Margarita Brooks, 30 de ani, a lesinat.

- Incidentul a avut loc marti in Govi-Altai, conform departamentului de politiei al provinciei.In urma investigatiilor preliminare, anchetatorii suspecteaza ca baiatul de 7 ani si-a impuscat accidental mama, a anuntat departamentul de politie.Sora baiatului, in varsta de 5 ani,…

- Incident sângeros, miercuri la amiaza, în localitatea suceveana Fratauții Noi. O femeie de 28 de ani a fost înjughiata de o cumnata. Lama cuțitului s-a rupt și a ramas înfipta în gâtul victimei.

- O femeie din Florida a fost arestata și risca sa faca inchisoare dupa ce a intrat in locuința in care sta fostul sau soț, a luat armele acestuia și le-a predat poliției, scrie BBC News. Courtney Irby, in varsta de 32 de ani, mama a doi copii, aflata in proces de divorț de soțul sau, a fost inchisa sub…

- In ultimele zile, in mediul online circula o filmare virala, in care o femeie este impuscata mortal de catre un ofiter de politie, in Baytown, Texas (Statele Unite ale Americii). Pe fundal se poate auzi cum femeia striga cu disperare „Sunt gravida! Sunt gravida”, prin care spera sa fie crutata de politist,…

- Departamentul de Poliție Baytown din Texas, SUA, investigheaza incidentul care a fost filmat și publicat pe rețelele de social media. In imaginile surprinse de un trecator, o femeie și un ofițer de poliție se lupta intr-o parcare. In videoclip, femeia poate fi auzita strigandu-i ofițerului de poliție…

- Cântaretul de muzica rock american Meat Loaf a suferit o fractura de clavicula în timp ce se afla pe scena la un eveniment programat în Dallas, Texas, potrivit foxnews.com, preluat de Mediafax.