Romania se pregateste de iarna: Consumul de energie va creste cu 2%

Consumul de energie estimat pentru iarna 2018 - 2019 va fi mai mare cu 2% fata de intervalul anterior (2017 - 2018), si de aici s-a plecat in intocmirea Programului de iarna din acest an, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte pe teme energetice, Doru Visan, secretar… [citeste mai departe]