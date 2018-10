Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Andreea Oana Ardeleanu devine prima femeie pilot din Fortele Aeriene Romane instructor pe avion echipat cu motor cu reactie. Joi, 11 octombrie, in Baza Aeriana de Instruire si Formare a Personalului Aeronautic (BAIFPA) din localitatea Boboc, judetul Buzau, capitanul ...

- „Publicitatea agresiva facuta de cei de la USR și mai mulți, sa știți ca a prins in randul populației și, din partea noastra, pentru ca și noi suntem vinovați, ceilalți... nu a fost destul de bine. Nu a fost, nu știu cum sa va spun și sa va explic, pentru ca noi nu am facut campanie de informare. (De…

- Un barbat a fost injunghiat in plina figura, sambata seara, in metroul londonez, intre stațiile Stratford și Mile End. Pasagerii au privit ingroziți cum victimei i-a fost infipt cuțitul in obraz, sangerand apoi abundent. „S-a petrecut foarte repede si toata lumea a intrat in panica. Am vazut sange peste…

- Un avion cu pasageri s-a prabușit in Oceanul Pacific, vineri dimineața, dupa ce pilotul a depașit pista de aterizare de pe mica insula Weno din Statele Federate ale Microneziei, aflata la nord-vest de Papua Noua Guinee.

- Incendiu la o vila din Militari. O femeie a fost gasita fara viata in subsolul unei vilei. Pompierii chemati sa stinga flacarile i-au alertat pe criminalisti. Pe trupul femeii au fost gasite mai multe leziuni, semn ca a existat violenta inainte de foc. Anchetatorii iau in calcul mai multe ipoteze: crima…

- Cel putin doua dintre avioane erau operate de LATAM Airlines si trei de Sky, ambele din Chile, au confirmat companiile. Potrivit oficialului chilian, 11 amenintari au fost facute in total joi, dintre care doua au fost "fictive" si nouaau avut legatura cu zborurile existente. Toate avioanele…

- Politia chineza a indepartat joi o femeie care s-a stropit cu benzina, aparent cu scopul de a se autoincendia langa Ambasada Statelor Unite, potrivit ziarului de stat Global Times, o zona in care s-ar fi auzit o explozie, relateaza Reuters. UPDATE 10.47: Explozia de joi, in fata Ambasadei Statelor Unite…