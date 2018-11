Stiri pe aceeasi tema

- Kathleen McDonagh, in varsta de 25 de ani, a intrat, pe 27 decembrie 2016, intr-un magazin Tesco din Cork, Irlanda. Ea avea interdicție de a intra in magazinul respectiv, astfel ca s-a gandit sa-i oblige pe agenții de securitate sa o lase inauntru. Tanara a deschis o cutie de Pringles in valoare de…

- Nadine Samuels, 27 de ani, din trupa M.O, a provocat, anul trecut, un accident mortal. Ea nu a acordat prioritate in sensul giratoriu și a lovit-o pe Debbie Mills. In urma incidentului, femeia, mama a trei copii, a suferit leziuni cerebrale grave și a murit. Nadine a sunat imediat la numarul de urgența,…

- Grecia este cutremurata de un scandal neaobișnuit. Un tribunal din Atena a condamnat o femeie de serviciu la 10 ani de inchisoare pentru ca a mințit in CV. Potrivit presei, femeia in varsta de 53 de ani a spu...

- O femeie, in varsta de 38 de ani, din localitatea brașoveana Cristian, a fost condamnata definitiv de catre Curtea de Apel Brasov pentru ca și-a maltratat cei patru copii, trei fete și un baiat. Aceasta va sta dupa gratii 4 ani si 8 luni pentru violența in familie, abandon de familie si rele tratamente…

- Un judecator din Emiratele Arabe Unite a condamnat o femeie la trei luni de inchisoare dupa ce s-a uitat in telefonul sotului ei fara permisiunea lui. In plangerea depusa impotriva femeii, barbatul a spus...

- Politistii de frontiera timișeni au depistat o femeie urmarita internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 15 ani, pentru savarsirea de infractiuni de talharie. Femeia era pasagera intr-o autoutilitara, cand s-a prezetat in vama Cenad pentru a ieși din țara. In urma verificarilor…