O femeie a fost condamnata la inchisoare in Iran dupa ce si-a dat jos in public valul islamic

- Femeia a fost gasita vinovata de „incurajarea coruptiei morale", conform procurorului Abbas Jafari-Dolatabadi. El a adaugat ca 21 de luni din sentinta femeii vor fi executate cu suspendare si ca ea are nevoie de tratament medical. Femeia, care a fost condamnata in Teheran, a stat in inchisoare timp…

- O femeie iraniana care si-a dat jos in public valul islamic, hijab, pentru a protesta fata de o lege care face obligatorie purtarea de hijab a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare, scrie digi24.ro.

- CERERE…Trimisa dupa gratii pentru 22 de ani dupa ce si-a ucis sotul cu sange rece, Maria Popescu, fosta profesoara din satul Manjesti, a cerut, din Penitenciarul Bacau, revizuirea sentintei penale. Cererea fostei profesoare a fost respinsa de Tribunalul Vaslui ca nefondata si inculpata a fost obligata…

- Curtea de Apel Alba Iulia a majorat pedepsele pentru cei doi tineri din Biia, acuzati ca au ucis, in luna ianuarie 2017, o femeie de 55 de ani din localitate. Daca la Tribunal, acestia au primit cate 18 ani de inchisoare, instanta superioara a decis 22 de ani, raportat la acuzatiile de omor, calificat,…

- O cunoscuta cantareața de muzica pop a fost trimisa in judecata, dupa ce a facut o afirmație prin care a defaimat un simbol național . Cantareața a fost condamnata, marți, la șase luni de inchisoare.

- Fundacescu Gheorghe Adrian (19 ani) si Groza Marius Adrian (20 ani) mai trebuie sa achite daune morale de 120.000 de lei catre doua parți civile Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar penal de omor in care au fost judecați doi tineri care au ucis o femeie pe care au…

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Carmen Nicoleta Danila, femeia care a dat foc camerei unde se afla tezaurul unei filiale a BCR a fost condamnata definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare. Incendiul a avut loc in noiembrie 2011, iar focul a mistuit peste 200.000 de euro.

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații.

- O profesoara de la școala din București a fost condamnata la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a cerut spaga 400 de euro pentru transferul unui elev la scoala unde preda. Potrivit unui comunicat al DGA, la data de 13.11.2017, la Parchetul de pe langa Tribunalul București s-a inregistrat…

- Fosta judecatoare condamnata la 7 ani de inchisoare pentru ca a luat mita Fosta judecatoare Geanina Terceanu a primit marti, 20 februarie, o pedeapsa definitiva de 7 ani de închisoare pentru ca a luat mita 220 de mii de euro de la fratii Becali. Acestia i-ar fi oferit mita fostei…

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP.

- Condamnata pentru inșelaciune – depistata de polițiști In urma activitatilor desfasurate, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - Biroul Urmariri au depistat si retinut, in Ploiești, o femeie de 48 de ani, urmarita național intrucat se sustragea de la executarea…

- Justitia din Bangladesh a condamnat-o joi pe sefa opozitiei Khaleda Zia la cinci ani de inchisoare pentru coruptie, transmite AFP. Prim-ministru de doua ori, sefa pe o perioada indelungata a Partidului Nationalist din Bangladesh (BNP), Zia a fost judecata pentru deturnarea a 21 milioane de taka (206.000…

- Ca machiajul poate face minuni nu mai e un secret pentru nimeni! Un barbat s-a deghizat in femeie și a concurat la Miss, a trimis fotografiile agenției care se ocupa de recrutarea concurentelor și a trecut in etapa urmatoare.

- Presa straina le numeste 'Fetele revolutiei din strada'. E vorba despre sute de femei din Iran, care au curajul, in public, sa-si scoata de pe cap valul islamic. In ultimele zile au fost arestate nu mai putin de 29 de femei.

- 29 de femei iraniene au fost arestate la Teheran pentru ca au indraznit sa iasa in public fara sa poarte hijab. Acestea au protestat astfel fața de codul vestimentar strict impus dupa Revoluția islamica din 1979.

- Ieri, 30 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, au identificat-o si retinut pe o tanara de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia, posesoare a unui mandat de executare…

- O femeie și-a vandut bebelușul pentru suma de 166 de euro, bani pe care i-a cheltuit imediat pentru un bilet de avion. Femeia in varsta de 28 de ani a fost condamnata la patru ani de inchisoare, la Sankt Petersburg, relateaza AFP. Femeia originara din Uzbekistan a ajuns la un acord cu un cuplu, in vara…

- Radu Fonea (56 de ani) este cautat de Politie, dupa ce o femeie din Petrosani l-a acuzat de viol si talharie, potrivit politistilor. Barbatul este recidivist, ispasind pedepse ce au insumat 21 de ani.

- Ludmila Boscalean, specialist in cadrul Direcției municipale Comerț a primit astazi 6 ani și 6 luni de inchisoare, pe baza dosarului deschis in urma incendiului din localul "La Soacra", soldat cu patru morți și 12 raniți. Femeiei i s-a facut rau dupa ce și-a auzit sentința și a avut nevoie de ingrijiri…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Victima a scapat cu viata dupa ce medicii au reusit sa-i scoata cutitul din spate. Femeia…

- La data de 21.01.2018, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpata D.A.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor calificat. Potrivit procurorilor,…

- Un judecator a vrut sa elibereze o femeie care trafica minore. Magistratul din Texas spune ca Dumnezeu i-a cerut sa intervina și sa ceara juriului sa o declare nevinovata pe femeia acuzata de trafic de carne vie, scrie Newsweek.com. Judecatorul din regiunea Comal, Jack Robison, le-a spus juraților saptamana…

- Curtea Penala Centrala din Bagdad a condamnat duminica la moarte o rezidenta germana de origine marocana pentru alaturare la gruparea jihadista Statul Islamic in Siria si in Irak, relateaza...

- Vineri, 12 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au identificat-o si retinut pe o femeie de 34 de ani si pe un barbat de 39 de ani, ambii din Aiud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Aiud. Femeia a fost…

- In cursul zilei de marți, 9 ianuarie, politistii Serviciului de Investigații Criminale au identificat doua persoane, urmarite pentru executarea unor pedepse privative de libertate. Astfel, a fost identificata o femeie de 55 de ani, din localitatea Berveni, pe numele careia Judecatoria Carei a emis un…

- O femeie iraniana flutura un hijab alb pe trotuarul unei strazi aglomerate din Mashhad. Un cadru aproape filmic: pe un bulevard intens circulat, intr-o rumoare isterica a claxoanelor si a zgomotelor strazii, un hijab devine un steag alb, scrie activista Roxana Dumitrache, pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie închisa timp de 15 zile, în așteptarea unor audieri suplimentarea, în cazul unor acuzații de instigare la depravare într-un videoclip, arata presa locala.

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de închisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut considerat jignitor la adresa casei regale, informeaza joi DPA.

- Azra Basici, fosta membra a fortelor paramilitare croate, a fost gasita vinovata pentru crime comise in timpul razboiului din fosta Iugoslavie, inclusiv pentru torturarea unor civili etnici sarbi. Judecatorul a spus ca Basici a dat dovada de o „deosebita cruzime" fata de cei facuti prizonieri de fortele…

- Judecatoria Galati a condamnat-o pe Georgeta Toporas la inchisoare cu executare pentru inselaciune in forma continuata, obligand-o sa restituie peste 20.000 de euro clientilor carora le-a luat banii in schimbul promisiunii ca le va asigura sejururi de vis in diverse tari din Europa si nu numai.

- Este vorba despre o fata de 19 ani, acuzata de omor grav in baza unei legi severe atunci cand este vorba de intreruperea de sarcina. Tribunal din aceasta tara a confirmat condamnarea la 30 de ani de inchisoare pentru fata, acuzata de omicidiu agravat in urma unui avort spontan dupa ce a fost violata…

- Trimisa in judecata pentru ucidere din culpa, dupa ce o fetita de cinci ani a murit in spital, din cauza unei infectii digestive tratate gresit, doctorita Georgeta Calinescu a fost condamnata de catre Curtea de Apel Oradea.

- O doctorița din Oradea a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce o fetița de 5 ani a murit in spital, din cauza unei infecții digestive pe care medicul a tratat-o incorect, relateaza Ebihoreanul. Sentința este...