- O femeie care se presupune ca e de origine rusa a nascut în orașul Dahab, Egipt, chiar în Marea Roșie, și se pare ca totul a fost special planificat caci la eveniment a participat și un specialist în nașterile în apa. Mai multe fotografii au fost facute de o egipteanca…

- Gina Haspel este prima femeie numita marti la conducerea CIA, dar rolul jucat de aceasta fosta responsabila pentru operatiuni clandestine in inchisori secrete sau despre detinuti torturati ar putea complica sarcina sa de a conduce una dintre cele mai mari agentii de informatii din lume, scrie AFP.

- Folosești smartphone-ul zilnic, insa cu siguranța nu știi ca faci cateva greșeli care descarca mult mai repede bateria.Daca uiți Wi-Fi-ul pornit intr-o zona in care nu exista Wi-Fi, telefonul va cauta continuu o rețea, descarcand rapid bateria.

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult in pozitia sezand, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un echipaj de politie fusese solicitat la locuinta celor doi pentru aplanarea conflictului din familie, inca de sambata dupa-amiaza, insa mama individului, care facuse apelul la 112, le-a spus oamenilor legii ca totul este in ordine. "In momentul in care s-a intors acasa, suspectul a inceput sa o ameninte…

- „Vedeti toti oamenii din spatele meu? Se grabesc catre serviciu si nu sunt atenti la nimic din ce se intampla in jurul lor. Uneori suntem asa de prinsi cu viata de zi cu zi incat uitam sa lam o pauza pentru a ne bucura de frumusetea vietii. Suntem precum niste Zombie. Ridicati-va capul din telefonul…

- O femeie din Shanghai și-a lasat copilul sa-i foloseasca telefonul. Cand a luat telefonul de la copil a avut parte de o surpriza uriașa. iPhone-ul fusese blocat pentru 25 de milioane de minute, adica...

- Fermieri cu smartphone-ul in mana, urmarind evolutia culturilor de porumb si problemele care le pot afecta. Nu este vorba despre un joc pe telefonul mobil, ci despre o aplicatie lansata pe 6 martie 2018 de catre Dekalb, parte a Monsanto Technology, prin care fermierii sunt sfatuiti in privinta unor…

- La data de 4 martie a.c., ora 16.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vizantea-Livezi au fost sesizați de catre o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a apelat-o pe telefonul fix, s-a recomandat a fi avocatul ginerelui sau si i-a comunicat faptul ca acesta…

- Situație disperata pentru o femeie din Dambroca, județul Buzau, pentru care viața a devenit un coșmar din cauza fratelui alcoolic. Nemernicul iși bate sora cu bestialitate in fiecare zi și ii fura alocația fetiței acesteia pentru bautura. Imaginile au ajuns in spațiul public, insa in afara de amuzament…

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Dispar permisele de conducere si cartile de identitate. Vezi cu ce vor fi inlocuite Incepand cu anul 2018, polonezii vor putea sa iși foloseasca telefonul mobil in locul carții de identitate. Pana la permis mai este doar un pas. Adio carte de identitate fizica in Polonia. Polonezii au pus la cale o…

- Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea gratuita. Hold este populara in Norvegia, Danemarca si Suedia, cu mai mult de 120.000 de useri, si va fi lansata in Marea Britanie. Folosind aplicatia Hold, tinerii primesc 10 puncte pentru fiecare…

- Proiectul de lege privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/2017 pentru implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost aprobat, miercuri, de deputați.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat marți, 27 februarie a.c., o femeie de 31 de ani, din comuna Letca, banuita de comiterea unui furt de telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca la data de 23 ianuarie a.c., persoana banuita de comiterea faptei, profitand…

- Președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, iși exprima increderea fața de implementarea unui sistem modern de avertizare a populației in caz de pericol. Intr-o postare pe Facebook, fostul vicepremier vorbește despre oportunitatea unui astfel de sistem, folosind drept exemplu ninsorile din ultimele…

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…

- Primul serial online creat de WOAH pentru a fi urmarit pe telefonul mobil s-a lansat pe 14 februarie si in Romania. Episoadele 1 si 2 sunt deja disponibile. Lansarea SEEN a fost si ea o premiera: intr-un eveniment exclusiv online, vloggeri si...

- O femeie de 27 de ani, cu un copil in brate a fost talharita in mod brutal de un tanar. Acesta i-a pulverizat spray paralizant in fata si a lovit-o pentru un telefon mobil. In momentul de fata agresorul este cautat de politisti.

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul barbatului de 31 de ani injunghiat chiar de catre prietenul sau. Imediat dupa incident, agresorul de 24 de ani a scos telefonul mobil și a filmat victima timp de cateva minute in timp ce statea intinsa pe podea, dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Politie Vințu de Jos au identificat un barbat de 64 de ani, din Vintu de Jos, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in data de 8 februarie 2018, din interiorul unui camin cultural din localitatea Vințu de Jos. Joi, 8 februarie 2018,…

- Participarea la Ferma Vedetelor nu a insemnat pentru vedete doar multa munca și reintoarcerea la origini, ci și deconectarea de viața cotidiana. Astfel ca, timp de trei luni, concurenții au stat fara telefonul mobil, fara televizor și alte gadget-uri. Dupa aceasta „cura”, la sfarșitul filmarilor, Daniel…

- Profesorul, revoltat ca studentul nu era atent la cursul lui, i-a luat telefonul și a dat cu el de pamant, iar intregul moment a fost filmat. Incidentul a avut loc la o universitate din India. Cum iti afecteaza sanatatea TELEFONUL MOBIL. Atentie, se poate ajunge la SEVRAJ Reprezentanții…

- Un tanar, din comuna gorjeana Calnic, a fost jefuit de telefonul mobil in timp ce se afla cu mama sa, la control, la Spitalul Orasenesc din Rovinari. Fiul femeii a ramas fara telefonul mobil in valoare de 300 de lei. ...

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- Caz cu adevarat uluitor in Asia, dupa ce un calugar budist a fost dezgropat la 2 luni de la funeralii, ca parte dintr-o ceremonie budista. Calugarul Luang Phor Pian, originar din Cambodgia, a murit in noiembrie 2017, in Bangkok, Thailanda.In momentul mortii sale, trupul lui a fost ingropat…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- O tanara de 17 ani, a fost cat pe ce sa ramana fara telefonul mobil pe care il avea asupra sa, dar l-a observat la timp pe cel care a intins o mana spre buzunarul hainei cu care era imbracata in incercarea de a-l sustrage.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- "Stirea in sine, ca vom avea un prim-ministru femeie, va schimba putin imaginea Romaniei ca tara. Si atunci Cati (n.red. Ecaterina Andronescu) s-a retras din competitie, pentru ca in momentul in care se voteaza o femeie sa fie o majoritate zdrobitoare, Si a fost. Nu am mai vazut asa ceva, in conditiile…

- Un minor, in varsta de 15 ani, din Blaj, este cercetat de politistii de investigatii criminale din muncipiu, pentru un furt comis in noiembrie 2017. A fost depistat luni, in cadrul unei actiuni cu efective marite.

- O femeie care mergea miercuri seara spre locul de munca a trecut prin clipe de groaza in timp ce se afla pe o strada slab iluminata din Buzau. Cinci indivizi, intre care patru minori, au tabarat pe femeie si i-au smuls geanta cu o suma importanta de bani. Evenimentul s-a produs in cartierul Dorobanti.

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc, joi, pe B-dul Revolutiei din Arad, in fata Teatrului ...

- Femeia care apare in imagini este cautata de oamenii legii, pentru ca ar fi sustras un telefon mobil in timp ce se afla intr-o farmacie, noteaza NOI.md. Telefonul, in valoare de 4450 de lei, apartinea unui barbat in virsta de 36 de ani. In cadrul cercetarilor inițiate, politistii au constatat ca femeia, in…

- Un operator de la 112 s-a confruntat cu o misiune mai putin obisnuita, dupa ce a raspuns unui apel. La celalalt capat al firului era o femeie de 33 de ani din judetul Botosani, care a cerut ajutorul, pe motiv ca este batuta cu puterea mintii. Tanara sustinea ca partenerul ei are puteri paranormale.

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta varsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- Cantarețul Ed Sheeran nu mai folosește telefonul mobil de doi ani și spune ca este mult mai fericit in acest fel. Și-a propus de revelion sa renunțe la smartphone și de atunci se ține de cuvant, scrie CNBC. El spune ca in ultimii doi ani viața lui este mai productiva și mai fructuoasa de cand a renunțat…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- Paula Abrudean, o tânara din Florești, a anunțat ca i-a fost furat telefonul în decursul zilei de miercuri și ca dispozitivul a fost conectat la o rețea wireless pe strada Porii, cu numele rețelei Tudor O’Brien. Anunțul a fost postat pe un grup de Facebook al locuitorilor din comuna.…

- Atunci cand starețul Manastirii Marea Meteora i-a spus ca nici o femeie nu a calcat in lacașul din varful stancii și ca lor, femeilor, le este interzis accesul acolo, ea ar fi replicat: „Dar eu nu sunt