- Șoc in trafic, pentru cateva zeci de șoferi care in aceasta dupa au tranzitat strada Aeroportului din apropierea Timișoarei. Și nu, nu din cauza vreunui accident cu multiple victime și caroserii indoite, ci din cauza unei tinere care se plimba nestingherita, in dres de baie, fara nimic in picioare,…

- Viața bate din nou filmul. Trei studenți au murit dupa ce au avut parte de o partida de amor cu o femeie intr-un hostel. Trei studenți au planificat o partida de amor. Ce a urmat a fost total neașteptat. Trei barbați au murit dupa ce au avut parte de o partida de amor cu o femeie intr-un hostel. Cei…

O femeie din Cugir, județul Alba, a murit duminica dimineața dupa ce salteaua pe care dormea a luat foc și a ars mocnit. In mod bizar...

- Oana Roman a dezvaluit detalii incredibile despre petrioada in care a avut mari probleme de sanatate. Confesiunea vedetei este sfașietoare. Dezvaluirile Oanei Roman au plecat de la faptul ca fiica sa ii deseneaza mereu mamei ei curcubee, care au o semnificație aparte pentru vedeta. "Curcubeul meu! Isabela…

- Anca Sigartau este o persoana mereu vesela și bine dispusa și cu greu ne vine sa credem ca in spatele zambetului sau s-au ascuns suferințe și probleme care au dus-o cu gandul inclusiv la sinucidere, insa iata ca acesta este cruntul adevar. Anca Sigartau, in varsta de 51 de ani, a vorbit despre cea mai…

- Partenerul de viața al lui Brigitte Sfat a marturisit ca ii simte foarte mult lipsa acesteia. Vedeta este implicata in proiectul Ferma, de la Pro TV. Brigitte Sfat este una dintre vedetele care fac parte din show-ul Ferma, astfel ca se afla departe de familia sa. Partenerul sau de viața, Corneliu Oana…

- Un accident in Austria a distrus o familie de romani. O femeie de 38 de ani si-a pierdut viata. Acum, o fetita in varsta de 13 ani si tatal acesteia se lupta pentru viata. Teribilul accident a avut loc in apropiere de granita cu Germania, vineri, in orasul Strass im Zillertal.