- O femeie irlandeza a povestit ca s-a indragostit nebunește de fantoma de 300 de ani a unui pirat, motiv pentru care s-a și casatorit cu acest spirit, de care acum, insa, a divorțat. Ea a transmis un mesaj de avertisment dupa desparțire.

- Irlandeza de 46 de ani s-a indragostit nebuneste de un pirat care ar fi trait acum 300 de ani si, dupa o perioada de iubire nebuna, s-a si maritat cu el. Dupa cateva luni de la nunta, Amanda Sparrow Large s-a sucit. S-a plictisit de casnicia cu fantoma piratului si a anuntat ca divorteaza. Motivul […]…

- Criminaliști, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Giurgiu s-au deplasat astazi la Herasti, în județul Giurgiu, unde au deshumat un cadavru, scrie realitateadegiurgiu.net,

- Bucați dintr-un barbat mort in urma cu aproape doi ani au fost gasite chiar in casa in care locuia. Anchetatorii au reușit sa refaca filmul acestei crime oribile , comise de soția barbatului, a anunțat debraila.ro . Mihalache Lupu avea in jur de 50 de ani și era casatorit. El a fost ucis și tranșat…

- Incidentul a avut loc in Voluntari. Politistul i-a cerut femeii de 90 de ani sa-i comunice data nasterii, insa aceasta i-a spus ca nu si-o aminteste. Enervat ca trebuie sa astepte dupa batrana, politistul a imbrancit-o si amenintat-o. Toata scena a fost filmata si postata pe Facebook de o…

- A fost anunțata telefonic de doi barbați ca soțul ei este grav accidentat și au nevoie de bani pentru operație, dar chiar in acel moment femeia a avut parte de o mare surpriza. Doi barbați s-au dat drept medici și au sunat o femeie careia i-au spus ca au nevoie de 36.000 de euro pentru operația soțului…

- O femeie a ajuns la divorț dupa ce a descoperit ce porecla ii pusese partenerul ei de viața. Aceasta a aflat cum ii spunea soțul in discuțiile pe telefon pe care acesta le avea cu prietenii. O englezoaica a marturisit ca și-a dat seama ca trebuie s a divorțeze dupa ce a desccoperit cum o numea soțul…

- Aspectul parului este extrem de important pentru fiecare femeie! Cine nu si-ar dori sa aiba un par cat mai lung, matasos si care sa straluceasca?! Prin intermediul unui asemenea par, este si greu pentru o femeie sa nu atraga privirile tuturor celor din jur. Cum nu toate femeile au fost inzestrate cu…