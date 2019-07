O femeie a decedat incercand sa ajunga la autobuzul abandonat care apare in filmul ''Into the Wild''

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 53 de ani, din Lugoj, este cercetata penal dupa ce și-a abandonat mama moarta intr-o padure. Femeia in varsta de 86 de ani ar fi murit acasa, anul acesta, in luna martie, iar fiica ei a dus-0, cu un scaun cu rotile, intr-o padure din apropierea Lugojului, la Oloșag,…

- O femeie din Lugoj, judetul Timis, de 53 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce si-a abandonat mama decedata, intr-o padure, deoarece nu avea bani de inmormantare. Potrivit politistilor, totul a avut loc in luna martie. Femeia de 53 de ani si-a dus atunci mama de 86 de ani, care…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Dolhasca, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava in jurul orei 18:00, un apel pe 112 anunta ca, in orasul Dolhasca, o femeie a intrat in raul Siret…

- Doi migranti, descoperiti intr-un camion cisterna, au decedat la spitalul din Novi Sad (nordul Serbiei) unde fusesera internati, a declarat purtatorul de cuvant al spitalului, relateaza joi AFP, potrivit agerpres.ro.Patru barbati au fost gasiti in stare de inconstienta in cisterna. Unul dintre…

- Scene cumplite intr-un autobuz. Un batran ce era pasager a avut parte de momente complite. Acesta ar fi fost impins de o femeie cu putere de o femeie, pe trotuar in momentul in care autobuzul a...

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite in urma unui accident care s-a produs sambata pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti, in zona localitatii Daia. Victimele sunt cetateni bulgari. ''O autospeciala cu...

- O femeie de 38 de ani a murit, vineri, in satul Dobra, judetul Satu Mare, in urma unui incendiu pe care l-a provocat incercand sa aprinda focul cu lichide combustibile. Vaporii s-au aprins si i-au provocat arsuri pe corp si caile respiratorii, a informat mediafax. Reprezentantii ISU Satu Mare au declarat,…