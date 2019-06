Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Argentina a dat in judecata un motel dupa ce s-a aflat despre faptul ca ii era infidela partenerului de viața. Femeia a fost data de gol dupa ce a sosit acasa desfașuratorul plaților efectuate cu cardul. Femeia din orașelul Rosario, Argentina, a dat in judecata motelul unde se cazase cu…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta s a aflat, in data de 22 mai 2019, solutionarea cauzei civile avand ca obiect ordin de protectie prelungire, formulata de reclamanta F. N., domiciliata in Eforie Sud, in contradictoriu cu paratul F. O., domiciliat in Eforie Sud. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei…

- O femeie din Bihor a șantajat-o pe noua prietena a fostului iubit și a fost trimisa in judecata pentru asta. Femeia este medic stomatolog și vrut sa se razbune pe iubitul care o parasise pentru o alta femeie. Femeia ranita in amor a contactat-o pe Facebook pe rivala și a inceput sa o amenințe. Faptele…

- Oneta Apostu a fost de acord sa primeasca o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare. „In cursul anului 2012, in contextul solicitarii unui sprijin financiar pentru Masura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri, inculpata Apostu Oneta a ajutat o persoana sa intocmeasca si sa depuna la Agentia pentru…

- Acuzata ca a lasat sa moara de sete o fetița de cinci ani de etnie yazidi in Irak, o femeie germana care s-a alaturat gruparii jihadiste "Statul islamic" este judecata marți sub acuzația de crima de razboi și omucidere, scrie AFP.

- A fugit cu amantul sa-si traiasca povestea de iubire, dar in loc de dragoste a primit... batai. O femeie acuza ca barbatul care i-a promis marea cu sarea a batut-o in ultimul hal. Iar de furia lui nu a scapat nici mama sa si nici copiii sai! Cum s-a ajuns la aceasta situatie, Daniela a povestit la "Acces…

- O femeie din Argentina a șocat o lume intreaga cu tentativa de a-și ucide soțul la 20 de zile distanța de momentul in care ii jurase iubire și credința pentru tot restul vieții in fața altarului. Planurile unui barbat de a trai alaturi de femeia iubita, pe care o luase de nevasta de numai 20 de zile,…