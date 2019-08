O femeie s-a hotarat sa dea in judecata compania aeriana American Airlines, cerand 6 milioane de dolari. Femeia ii acuza pe insoțitorii de bord ca au continuat sa ii serveasca barbatului care se afla pe locul de langa ea bauturi alcoolice, deși acesta se afla deja in stare de ebrietate. Deși femeia ar fi protestat, echipajul de zbor nu a luat masuri impotriva barbatului care incepuse sa o atinga pe femeie intr-un mod necorespunzator de mai multe ori pe parcursul zborului, potrivit The Independent .