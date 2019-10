Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii il cauta cu disperare pe un barbat care a batut o femeie intr-un mall din Capitala. Acesta este de negasit, iar politistii au facut un apel la toti cei care ar putea avea informatii despre acesta.

- Dupa ce i-a cazut in cap tencuiala unui bloc din cea mai scumpa zona a Capitalei, o femeie ii da in judecata pe proprietari ca sa-i oblige sa-si renoveze imobilul, potrivit ADEVARUL.ro.O bucuresteanca i-a dat in judecata pe toti proprietarii unui bloc pentru a-i obliga sa reabiliteze cladirea…

- Este alerta la Timișoara. O femeie a fost rapita in plina strada alaturi de copilul cu care se afla, cel mai probabil fiul ei. Conform primelor informații pe surse, autorul ar fi un cetațean libanez cu reședința in Cluj. Oamenii legii au dat mașina in urmarire și s-au mobilizat pentru prinderea rapitorului.Citește…

- Un barbat a fost executat in plina strada in apropiere de Capitala. Atacul a avut loc noaptea trecuta in Magurele si a fost anuntat la 112 de o femeie care a gasit in fata portii un barbat mort, dupa ce...

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…

- Accident cu implicarea unui troleibuz și a doua automobile pe strada București, intersecție cu strada Lazo din Capitala.Potrivit imaginilor, traficul in zona este blocat.Nu se cunoaște cine se face vinovat de producerea accidentului și nici daca vreo persoana a avut de suferit.

- O femeie de 82 de ani din Deva, județul Hunedoara, a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuinte situat la periferia orașului. "In jurul orei 12.00, in Deva, micro 15, Aleea Streiului, un echipaj SAJ este solicitat sa intervina in cazul unei femei…