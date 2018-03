O femeie a cazut dintr-un avion care se pregatea de decolare Incidentul s-a petrecut la decolarea unei curse spre Tel Aviv, de pe Aeroportul Internațional Budapesta. Decolarea a fost perturbata dupa ce in interiorul aeronavei a inceput sa patrunda fum de afara, prin sistemul de aer condiționat. Pasagerii de la bord au intrat in panica, iar echipajul de zbor a decis sa deschida ușile avionului, deși fumul nu reprezenta un pericol pentru calatori. La ieșirea din aeronava, pe toboganul gonflabil destinat evacuarilor in caz de urgența s-a format o imbulzeala. Dikla Abitbul, in varsta de 38 de ani, originara din Israel, a ratat toboganul și a picat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei din Șimand, prof. Daniel Marcuș, pe langa ajutorul terenului propriu mai are și șansa de a avea la dispoziție intreg lotul valid, fapt care da mari speranțe intr-un rezultat deosebit pentru aradeni. „Va fi un turneu echilibrat, in care toate echipele iși vor juca șansa pana la…

- Barbatul de 49 de ani este din județul Dolj, iar marți s-a prezentat in Vama Cenad pentru formalitațile la frontiera. Polițiștii i-au luat documentele la verificat și așa au aflat ca pe numele lui este introdusa in sistem o alerta inca din septembrie 2016. „Cu ocazia controlului specific,…

- Acestia au urcat de 11 ori pe podiumul de premiere, castigand 6 medalii de aur, 3 de argint si 2 de bronz. „In aceeasi formula, vom participa, in aceasta saptamana, la Campionatul National de seniori, tineret si juniori, cea mai importanta competitie a inceputului de an, intrecere ce se va…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui șofer in varsta de 70 de ani. El circula pe Calea Aradului, dinspre strada Felix spre Liege, iar la intersecție cu strada Cugir nu i-a acordat prioritate de trecere unei tinere de 21 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.…

- Editura Universitații de Vest din Timișoara participa pana duminica la Targul Internațional de Carte de la Leipzig, unde Romania este invitata de onoare. Leipziger Buchmesse, unul dintre cele mai importante targuri de carte din lume, reprezinta o oportunitate excepționala de a promova…

- Tanarul era cunoscut de polițiști, fiind cercetat in trei dosare penale pentru infracțiuni rutiere, printre care conducerea sub influența alcoolului și producerea unui accident. Polițiștii l-au oprit, joi, in trafic pe barbat. Acesta a oprit mașina și a coborat de la volan, moment in care…

- Pana acum nu s-a anuntat oficial un spin-off despre viata tanarului sau adolescentului Luke Skywalker, iar unii sustin ca nici nu ar fi perioada cea mai ofertanta din viata personajului pentru un film derivat. Initial, Mark Hamill a spus ca i-ar placea ca Sebastian Stan sa joace rolul lui Luke Skywalker,…

- Incidentul s-a petrecut marți seara, pe strada Tigrului din orașul de pe Bega.Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului se pare ca femeia in cauza și-a ucis fetița in varsta de numai patru ani, dupa ce i-a taiat venele și a inecat-o in cada. La locul crimei au sosit…

- Polițiștii din Faget au fost cei care au descins la locuința barbatului, in localitatea Margina. Acesta, in varsta de 52 de ani, era banuit ca ar incalca regimul armelor și munițiilor și ca deține o arma, deși nu are permis pentru aceasta. Oamenii legii au gasit in imobil o pușca neletala…

- Participante in Campionatul Național de cadete, fetele profesorului Dorin Varșandan au incheiat sezonul regulat cu un succes concludent in fața echipei CSM Timișoara, scor 3-0, și privesc cu incredere spre podiumul național. Ele au suferit in acest sezon doar doua infrangeri, ambele in fața campioanei…

- Pasarea ratacita pe apa a fost observata de o vecina de-a proprietarului. Femeia a vazut cocoșul ieșind din curte și pașind peste crengile cazute la nivelul apei, pana aproape de mijlocul raului. Femeia a sunat imediat la 112 și i-a rugat pe pompieri sa vina in ajutor și sa scape cocoșul…

- In prima zi a lunii martie a avut loc inaugurarea autogarii OTL de pe bulevardul Ștefan cel Mare, iar reprezentanții municipalitații au postat informația pe pagina de Facebook a Primariei Oradea. Un utilizator a postat un comentariu la care reprezentanții Primariei nu au ramas indiferenți…

- Timișorenii sunt invitați sa sarbatoreasca ziua de 8 martie la Fratelli, de la 21.00, alaturi de la talentata și frumoasa cantareața Feli! Feli este un artist apreciat pentru talentul sau autentic, pentru timbrul special și vocea puternica. A ajuns pe primele locuri in topurile muzicale…

- Reprezentanții Aquatim anunța probe de funcționare a unor echipamente electrice noi – celule de medie tensiune, stația de conexiuni – la Stația de tratare a apei Bega, marți, intre orele 10-12. „Este posibil ca pe durata testelor, presiunea de furnizare a apei in oraș sa fie scazuta.…

- Din pacate, pentru unii dintre ei, zapada le-a cauzat și distrugeri. In dimineața de vineri, dupa inca o noapte cu ninsori, o buna parte dintre corturile comercianților de pe Bulevardul Revoluției au fost distruse de zapada. Structura ușoara a corturilor a cedat in cursul nopții sub greutatea omatului,…

- Un fierar neamt afla dupa mult timp ca fiul lui este de fapt fiul unui roman, rezultat in timpul razboiului cand el era pe frontul sovietic. Sotia sa a facut un copil tot cu un fierar. Si nici sotia acestuia din urma n-a ramas mai prejos in absenta sotului. Si ea a facut un copil cu un soldat…

- Incidentul a avut loc marți, pe unul din mijloacele de transport in comun din Timișoara. Profitand de neatenția victimei, hoața i-a furat un telefon mobil. Din fericire, femeia a fost prinsa la scurt timp de polițiștii Secției 3, iar telefonul a fost restituit victimei. Hoața s-a ales…

- Managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița-Nasaud, Gabriel Lazany, a declarat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca doua infirmiere, angajate ale instituției, sunt cercetate disciplinar dupa ce au fost prinse furand din fructele destinate bolnavilor și urmeaza sa le fie desfacut contractul…

- La actiunea care a avut loc de curand au participat un numar de 36 de elevi din clasele a V-a, a VI–a si a VII-a de la Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea. Elevilor le-au fost prezentat materialul „Sa invatam despre reciclarea si colectarea selectiva a deseurilor” comisarii…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Autoturismul taxi era condus de un șofer care se afla sub influența bauturilor alcoolice, așa cum a reieșit in urma testarii barbatului cu aparatul alcooltest. 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost rezultatul in urma testului la care a fost supus conducatorul auto de catre polițiștii sosiți…

- Asta pentru ca, la noi, a devenit aproape un obicei ca iluminatul public sa fie aprins ziua. Si nu din vina Primariei Resita, care are doar becurile. Curentul e de la Enel. Joi, 22 februarie, spre exemplu, desi s-a ajuns la orele amiezei, becurile Primariei, alimentate cu spor de cei de la…

- Performera delegației aradene a fost Sonia Ichim, aflata in primul an de seniorat, care a cucerit bronzul senioarelor la maciuci, cu un exercițiu notat cu 13.700. Ea a mai obținut și un loc 5 in finala de la cerc, tot in concursul FIG al senioarelor (14.033). Adauga Comentarii Adauga un link…

- „Primarul Turcin propune ca anul acesta sa se aloce celor doua școli 0,25% din bugetul de anul trecut. Așa ceva nu s-a intamplat niciodata, nici macar in localitați unde s-a dorit desființarea școlilor! In loc sa investeasca in educație, primarul de la Pauliș iși bate joc de copiii noștri și de profesorii…

- Irina face pereche cu Mihaela Buzarnescu, iar marți vor juca impotriva duetului Anna Blinkova (Rusia)/Darija Jurak (Croatia). In clasamentul WTA anuntat ieri, Irina Bara ocupa locul 168 la simplu, respectiv locul 125 la dublu. Turneul de sala de la Budapesta este dotat cu premii totale…

- Tabloul a fost completat de Gelu Ardeleanu, administratorul Transport Urban Resita, care a vorbit despre inceputurile societatii si despre greutatile cu care s-a reusit contractarea unui imprumut bancar, garantat de municipalitate: „Am luat foarte greu bani, nu puteam sa luam o suma mult…

- Pe scena Vineri 15, de la ora 20.30, va concerta trupa Compact B care ii are in componența pe: Adrian Ordean, cel care a inființat trupa in 1988, Vlady Cnejevici, Leluț Vasilescu, Leo Iorga, de asemenea, membru fondator al grupului, Costi Camarașan, Adrian “Coco” Tinca (10 ani in Compact,…

- In timp ce se afla cu mama sa in casa, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, numitul A.G.C. i-a solicitat acesteia sa-i caute un act, insa nu l-a gasit, fapt ce l-a enervat si a inceput sa tipe si sa-i reproseze diverse chestiuni, apoi a luat hotararea…

- Hotel NH Timisoara angajeaza cameriste Beneficii:- al 13-lea+al 14 lea salariu – asigurare medicala privata gratuita – mediu de lucru tanar si profesionist – bonuri de masa Pentru contact: 0728777258, g.holznagel@nh-hotels.com Adauga Comentarii…

- Reprezentanții IPJ Arad spun ca starea conflictuala dintre cei trei “a fost anihilata in faza incipienta, nefiind tulburat climatul de ordine și liniște publica”. Vom reveni cu detalii. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Șoferița, in timp ce conducea autoturismul marca Opel, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat in șant. Din fericire, in urma impactului nu s-au inregistrat victime, doar pagube materiale. Incidentul a fost soluționat ca „eveniment rutier fara victime”. Polițiștii rutieri atrag…

- Kopaonicul este una dintre destinațiile de iarna preferate ale timișenilor in ultimii ani. Stațiunea este amplasata la o distanța de aproximativ 400 de kilometri de Timișoara, iar sporturile de iarna pot fi practicate acolo pana in aprilie. Reprezentanții școlilor de sschi din țara vecina…

- Tanara de 29 de ani a fost depistata in weekend, in Lovrin. Circula la volanul unui autoturism și a fost oprita pentru control. Polițiștii au verificat datele autoturismului in baza de date și au aflat ca numere provizorii de inmatriculare erau expirate. Mai mult, cand au introdus datele…

- Este vorba de un canishe/bischon cu cip neinregistrat. Cateaua este acum cazata la „Clinica de animale mici”, de pe strada Octavion Goga. Informatii in plus pot fi obtinute de la numarul de telefon 0733.783.107 sau la sediul clinicii. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text…

- Handbalistii oradeni au obtinut doua victorii in primele meciuri ale turneului: 34-33 (15-16) cu Universitatea Cluj-Napoca, respectiv 35-29 (21-21) cu echipa gazda, HCM Sighisoara. „Am castigat mai greu prima partida, cu Clujul, pentru ca unii jucatori nu au fost complet refacuti dupa…

- Dintre cele 1.200 de persoane, 41 au acuzat brusc duminica o stare de rau, cu diaree si varsaturi, fiind transferati la spital, unde medicii au stabilit sa sunt infectate cu norovirus, care cauzeaza aparitia gastroenteritei. Virusul este extrem de contagios, putand fi transmis prin apa sau alimente.…

- Barbatul se deplasa pe jos, pe camp, spre Ungaria, in momentul in care a fost observat de polițiștii de frontiera, vietnamezul fiind depistat și reținut la aproximativ 200 de metri interior fața de linia de frontiera. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca barbatul a recurs la aceasta metoda…

- Meciul pentru locul doi nu s-a mai disputat din cauza timpului nefavorabil, jucatorii mutandu-se in jurul unui ceaun pentru … repriza a treia. „Multumesc echipelor pentru participare. Imi doresc ca acest triunghiular sa devina unul de traditie” – a spus organizatorul Cristian…

- Marius Vizer și Irina Nicolae s-au casatorit in anul 2015 la Budapesta. Marius Vizer (59 de ani) mai are un baiat, Marius Vizer jr. din prima casatorie. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Disputa din etapa a 16-a a ligii secunde de handbal feminin va fi oficiata de cuplul Apostu/Chinde (Maramures). De remarcat ca FRH a hotarat ca toate rezultatele echipelor retrase Muresul Tg. Mures si KSE Tg. Secuiesc sa fie anulate, astfel ca aradencele au pierdut doua din cele cinci succese…

- Imaginea a fost postata de catre un șofer pe grupul de Facebook Info Trafic Timiș. In scurt timp a adunat zeci de aprecieri și comentarii, cei mai mulți dintre comentatori ironizand specialiștii din primarie. De fapt, explicația este simpla. Primarul Nicolae Robu a cerut lamuriri de la specialiștii…

- Atletii de la CSS LPS bBihorul s-au aflat printre protagonisti. Cel mai bun rezultat a fost obtinut de Kiraly Balint (antrenor Benyi Laszlo), care s-a clasat pe locul 1 in proba de saritura in inaltime, cu rezultatul de 1,85 metri. In aceeasi proba, Antal Gergo (antrenori Mariana si Virgil…

- Totul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri chiar in casa criminalului, la Jimbolia, susțin anchetatorii. Cei doi barbați au consumat alcool, spun procurorii, iar la un moment dat au inceput sa se certe. Scandalul a degenerat, iar proprietarul casei ar fi pus mana pe un cuțit și și-ar…

- Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), o organizatie formata din oameni de stiinta si experti care evalueaza progresul stiintific dar si riscurile care planeaza asupra umanitatii, a dezvaluit joi care este “ora” pe Ceasul Apocalipsei, limbile acestui orologiu ipotetic ajungand acum…

- Incidentul a avut loc in jurul orei 06:50, pe DN 79, la ieșirea din localitatea bihoreana Leș. 12 pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apa și spuma, pentru stingerea incendiului izbucnit la un cap tractor, la ieșire din localitatea…

- Oamenii legii au organizat mai multe acțiuni și au fost prezenți la 51 de evenimente, dintre care 46 au fost semnalate prin 112. „In urma activitaților, au fost constatate 21 infractiuni și aplicate 296 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 76.000 de lei. Siguranta rutiera si…

- In grupa preliminara, Dodean a depașit-o pe chinezoaica Qiang Zhangh, scor 4-2 (5, 9, -6, 8, -11, 8) și pe maghiara Fanni Harasztovich, 4-2 (9, 4, -8, 6, -3, 3). Pentru a patrunde pe tabloul principal, campioana Europei in proba pe echipe trebuie sa mai treaca doua tururi eliminatorii.…

- Incidentul filmat de un localnic s-a petrecut in satul pescaresc Palmarito. In imagini se vad zeci de persoane care se napustesc asupra unei vaci cu tot ce le pica la mana, in timp ce striga „Ne e foame!”. Cel care filmeaza poate fi auzit spunand „Oamenii sunt infometați! Oamenii sufera!”.…

- Accidentul a avut loc in apropierea stației de metrou Shodnenskaya, situata in nord-vestul Moscovei. Potrivit unor surse din interiorul Poliției, autobuzul a intrat in grupul de oameni aflați in stație dupa ce a fost lovit de un autovehicul. ”Conform celor mai recente informații, trei oameni…