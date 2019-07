Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o femeie in varsta de 52 de ani, din Constanța, dupa ce a cazut de la etaj in timp ce uda florile. Aceasta a fost transportata de urgența la spital, cu multiple traumatisme. Potrivit SAJ Constanta, cadrele medicale de pe ambulanta care s-a deplasat pe strada Fagetului, la locul…

- O femeie de 62 de ani a ajuns in cursul noptii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce a fost injunghiata. Din primele informatii victima a fost injunghiata in timp ce se afla in Discoteca Max din Costinesti. Potrivit Serviciului de AMbulanta Judeten Constanta, solicitarea a fost facuta…

- Casa Soarelui, centrul pentru ingrijirea bolnavilor aflati in ultimul stadiu, a fost redeschisa. Cu sediul pe strada Piatra Craiului nr. 4 din Constanta, unitatea apartine acum de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, drept Compartimentul de Ingrijiri Paliative.

- Desi starea sa este foarte grava, femeia a fost stabila pe toata perioada zborului. „Pacienta in varsta de 63 de ani prezenta arsuri pe trei sferturi din suprafata corpului, in zona fetei, cervical anterior, pe mana stanga, torace si abdomen, dar si in partea de sus a membrelor inferioare. Femeia era…

- Sorina Pintea a declarat la finalul controlului de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, ca la Unitatea de Primire Urgente era aglomeratie foarte mare, iar apartinatorii care asteptau de la pranz nu au primit informatii despre pacientii aflati in tratament. "Am intrat in spital prin Unitatea…

- O femeie de doar 43 de ani, din Salonta, a decedat sambata la Spitalul Județean Oradea, rapusa de mai multe boli și gripa; in plus, ea sangera de un an de zile. Pacienta, angajata in sectorul administrativ la un spital din județ, suferea, conform informațiilor JB&Bihon, de anemie severa,…