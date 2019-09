Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Maramureș a turnat benzina pe soțul ei și i-a dat foc. Barbatul a fost dus la spital, iar soția lui la psihiatrie, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Maramureș, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți, in satul Ieud. Poliția a fost sesizata prin 112 ca, in…

- Caz șocant in Ieud. O femeie in varsta de 43 de ani a aruncat cu benzina pe soțul ei in varsta de 47 de ani și i-a dat foc Aseara la ora 23.34 Secția 2 Poliție Rurala Bogdan Voda a fost sesizata prin apelul de urgența 112 despre faptul ca, in curtea unei locuințe din Ieud, o femeie in varsta de 43 de…

