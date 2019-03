O femeie a aflat că este înșelată datorită unui dispozitiv pentru fitness O femeie a aflat ca barbatul pe care il iubea o inșala intr-un mod cu totul neașteptat și inedit: prin intermediul unui dispozitiv pentru fitness. O cititoare a revistei Unica a decis sa iși impartașeasca povestea, in speranța ca va ajuta alte persoane sa nu mai treaca printr-o situație asemanatoare. Tanara a preferat sa nu iși dezvaluie numele, alegand sa i se spuna Isabela. Isabela are 37 de ani și este o femeie de afaceri de succes care activeaza in domeniul financiar. Este casatorita cu George de șase ani, iar casnicia lor parea sa fie una perfecta. Insa totul s-a destramat dintr-odata. „Numele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

