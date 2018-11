Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump le-a cerut joi statelor membre OPEC sa scada 'acum' pretul petrolului, el sugerand totodata ca sprijinul american pentru tarile din Orientul Mijlociu este legat de receptivitatea lor fata de aceasta solicitare, scrie agerpres.ro.'Noi protejam tarile din Orientul Mijlociu,…

- 'Cei care explica: eu (...) iubesc Europa atunci cand ea imi da bani, atunci cand ea permite prosperitate poporului meu, cand ea permite lucratorilor mei sa-si castige mai bine traiul in tarile vecine. Dar la mine, niciun migrant, niciun refugiat', a spus Macron, citat de AFP, la conferinta de presa…

- Federația de fotbal din Serbia s-a temut ca va juca partida cu Romania din Liga Națiunilor in fața unui stadion mai mult gol și a decis sa acorde aproximativ 10.000 de bilete școlilor din Belgrad. Serbia - Romania e astazi, de la 21:45, liveTEXT AICI și in direct pe Pro TV. ...

- Premierul Benjamin Netanyahu va efectua joi o vizita in Lituania, prima in aceasta tara a unui sef de guvern israelian, in cadrul politicii sale de apropiere cu tarile din Europa de Est, relateaza AFP. Pe agenda vizitei sale figureaza o intrevedere cu omologul sau lituanian Saulius Skvernelis, precum…

- Grupul de Acțiune Locala “De la Sai la Calmațui” / Prelungire Apel de selecție pentru Masura M6/6B – Inființarea infrastructurii publice pentru categoriile defavorizate/minoritați in Eveniment / on 22/08/2018 at 07:26 / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to…

- Site-urile Ministerului Economiei, Partidului Socialist al sefului Guvernului Pedro Sanchez, Consiliului puterii judiciare si gestionarului retelei electrice spaniole REE nu puteau sa fie accesate luni dupa-amiaza.Site-urile Politiei Nationale spaniole, Ministerului de Externe si Curtii…

- Se pare ca vedetele au obiceiuri culinare neștiute, unele apreciind anumite preparate atat de tare incat nu trece o zi fara sa se rasfețe cu ele. Printre acestea se numara Jennifer Garner, Cindy Crawford, Rita Ora și Victoria Beckham. Cindy Crawford Modelul a declarat de curand ca nicio zi nu este…