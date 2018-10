Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a devenit prima jucatoare de tenis din lume care a primit din partea WTA distincția „Trofeul Chris Evert”, numit așa dupa prima sportiva ajunsa numarul 1 mondial, cand s-a inventat ierarhia WTA. „Este extraordinar sa fiu prima jucatoare care deține trofeul Chris Evert. Ma bucur sa te onorez”,…

- Nu mai puțin de 42 de persoane care participau la pelerinajul Sfantului Dimitrie cel Nou au avut nevoie de ingrijiri medicale in ultimele doua zile, dupa ce li s-a facut rau la Patriarhia Romana. Trei dintre pelerini au fost transportați la spital, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii…

- Austria a adoptat o reforma care ar putea reduce alocațiile familiale pentru muncitorii straini. Masura a fost criticata de ministrul roman al Muncii, Olguța Vasilescu, aceasta cerand „tratament egal pentru toți angajații europeni”. Intr-o scrisoare adresata comisarului european pentru munca, Marianne…

- Un barbat a sfarșit tragic in orașul mexican Santa Fe. Acesta a murit in urma unui accident de tren, mașina sa blocandu-se chiar pe șine. Barbatul traversa cu mașina personala o trecere la nivel din Santa Fe, trecere nesemnalizata cu bariere. Acesta a intrat in traversarea caii ferate. Potrivit cronica.com,…

- Un barbat a murit intr-un tren ce venea de la București la Ploiești. Omului i s-a facut rau de la Buftea, dar garnitura n-a oprit decat la Ploiești, cand deja omul era decedat, a informat ziarulincomod.ro . Barbatul venea de la București, unde fusese la spital pentru tratament și avea asupra lui un…

- Gest emoționant facut de o polițista din Argentina. Ea a alaptat un bebeluș de numai cinci luni, care fusese adus la secție in urma unei operațiuni a polițiștilor locali. Leila Ayelen Diaz este o tanara polițista din localitatea argentiniana Mar de Plata. In urma unei operațiuni a poliției locale,…

- Doi barbați și-au pierdut viața intr-un incendiu care a avut loc vineri seara la Cernavoda. Cadavrele celor doua victime a fost gasite de pompieri dupa ce aceștia au reușit sa stinga focul. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” al Judetului Constanta au intervenit, vineri…

- Anul trecut, Dragoș Bucur și Dana Nalbaru și-au marit familia. Deja parinții unei fete, Sofia,a și ai unui baiețel, actorul și fosta cantareața au adoptat o fetița. O fetița de origine roma, care altfel ar fi avut foarte puține șanse sa creasca intr-o familie adevarata. Chiar daca au fost deseori criticați…