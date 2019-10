Stiri pe aceeasi tema

- Scene dramatice la doi pasi de o scoala din Arges: un individ de 34 de ani, suparat ca fosta iubita, acum eleva in clasa a 12-a, l-a parasit si nu vrea sa se intoarca la el, a pandit-o cu masina si a incercat sa o rapeasca, potrivit PROTV. A agresat-o si a bagat-o cu forta intr-o […] Citește Tentativa…

- Un copil in varsta de 11 ani a vazut cum tatal lui i-a injunghiat mama in zona inimii, dupa care s-a injunghiat și el, incercand sa se sinucida. El a alertat vecinii, care au sunat la 112.

- O femeie din Salsig si-a inscenat propria talharie, dar a fost dat de gol de cainele politist Teba Nu degeaba cainele politist Teba impreuna cu conductorul sau au fost premiati in acest an cu distinctia de „Cel mai bun cuplu canin” al Politiei Romane. Un caz solutionat ieri in doar cateva minute de…

- In timp ce se apropia de ele, barbatul a fost impins de una dintre femei pe sinele de cale ferata si doar interventia unui tanar, care l-a ridicat imediat pe acesta, a facut sa nu se produca o tragedie. Cele doua femei au plecat de la fata locului ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Sursa: vremeanoua.ro

- SARITE DE PE FIX… Cele doua maicuțe, despre care ziarul Vremea Noua a scris pe larg in ediția de luni, au fost cat pe ce sa omoare un barbat, luni seara, in gara din Vaslui. In timp ce se apropia de ele, barbatul a fost impins de una dintre femei pe șinele de cale ferata [...]

- Saptamana trecuta, Ankara a primit primele componente ale sistemului defensiv rus S-400, despre care Washingtonul spune ca este incompatibil cu participarea Turciei in consortiul F-35. Departamentul Apararii a incetat sa mai pregateasca piloti turci pe acest avion, la Baza Aeriana Luke, din Arizona…

- ANIVERSARE… Patru angajati si o cifra de afaceri de 9.000 de euro. De la aceste cifre a plecat inginerul Ioan Ciomaga, managerul general al Viacons Rutier, in urma cu 18 ani, in 2001, atunci cand punea bazele unei firme de constructii de succes din judetul Vaslui si din zona Moldovei. Cu multa seriozitate…