- La concursul de admitere, sesiunea august – septembrie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, maramuresenii au fost cei mai numerosi dintre candidatii admisi, alaturi de cei din Cluj. Astfel, ambele judete au avut cate de 34 de candidati admisi, urmate de Suceava…

- Luni, 3 septembrie, a avut loc testul scris la limba romana și limba straina, cu care, practic, s-a incheiat examenul de admitere la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina.

- Este forfota mare la Campina unde, de cateva zile, au ajuns cei aproape 7.000 de candidați din țara care doresc sa susțina admiterea in unitatea de invațamant. Unii dintre ei au și dat, duminica, primele probe eliminatorii. Contravizita medicala și proba sportiva vor avea loc pana sambata,…

- Aproximativ cinci candidați se lupta, anul acesta, pentru fiecare loc scos la concurs, in sesiunea de vara, la admiterea la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. Și la Boldești este agitație, in aceste zile, pentru ca aici a inceput admiterea la Scoala de Subofiteri de Pompieri si…

- Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” din Campina a inregistrat un nou record de candidati inscrisi pentru a sustine examenul de admitere organizat in sesiunea din august-septembrie 2018. 6768 de persoane vor candida pe 1300 de locuri aprobate de Ministerul de Interne pentru aceasta sesiune.

- Admiterea la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina are loc in perioada 24 august - 4 septembrie 2018. Primele doua zile, 24 și 25 august, sunt rezervate inscrierilor și eliberarii legitimațiilor de concurs pentru candidați. In prima etapa a inscrierilor, cea desfașurata la inspectoratele…

- Expresia „momente pline de incarcatura emotionala” este, intr-adevar, arhiuzata. Mai ales cand este vorba despre festivitati. Si, in special, cand se repeta de la an la an. Totusi, protagonistii sunt, mereu si iar mereu, de la an la an, altii. Asa ca nu ezitam a folosi „momente pline de incarcatura…

- Un eveniment deosebit a avut loc astazi la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, eveniment organizat in parteneriat cu Ambasada SUA la București. Este vorba despre un concert al Trupei Topside, care aparține Forțelor Navale al Statelor Unite ale Americii, staționate in Europe. Topside…