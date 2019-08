Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, in Capitala, o operatiune de amploare a politiei a fost declansata. O fata ar fi sunat la 112, anuntand ca este sechestrata. Astfel, mai multe echipaje actioneaza in zona Moghioros din Drumul Taberei.

- Ies la iveala informatii cutremuratoare dupa ce o femeie din Bucuresti a fost ucisa de fiul ei, cu probleme psihice. Desi politistii, alertati de vecini, au ajuns la adresa cand victima inca striga dupa ajutor, nu au reusit sa sparga in timp util usa, potrivit stirileprotv.roFosta profesoara…

- O femeie de 74 de ani din București a fost ucisa in casa, joi seara, de catre propriul ei fiu. Potrivit unor surse din ancheta, polițiștii au incercat timp de aproape o ora sa sparga ușa apartamentului, in timp ce din interior se auzeau țipetele femeii, transmite stirileprotv.ro. Fosta profesoara de…

- O fata de 15 ani a sunat la 112 din Piatra-Neamț spunand ca a fost rapita. Polițiștii din oraș s-au mobilizat masiv și au gasit-o, dovedind ca fata facuse o gluma proasta. Ea a repetat toate detaliile pe care le auzise la televizor in cazul rapirii Alexandrei Maceșanu. Parinții minorei au fost amendați,…

- Trei tineri din București au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii bistrițeni și risca sa ajunga dupa gratii, din cauza ca au sechestrat o tanara intr-o camera de hotel din Bistrița și au obligat-o sa se prostitueze. Pe langa tanara sechestrata, polițiștii au mai gasit inca 3 fete. Trei bucureșteni,…

- Sambata, 10 august, in jurul orei 15, o femeie de 47 de ani, din București a sesizat prin 112 faptul ca fiica ei, in varsta de 28 ani, este sechestrata intr-un hotel din Bistrița. In scurt timp, polițiștii de la Ordine Publica au gasit-o pe tanara de 28 de ani, impreuna cu alte trei fete, …

- Un copil a anunțat, marți dupa-amiaza, ca a cazut intr-un canal din zona cartierului Aparatorii Patriei din București și a sunat la 112 cerand ajutor. Poliția și pompierii ISU București au intrat in alerta. Echipajele de intervenție au sosit la fața locului, pe strada Maceșului, și au desfacut toate…

- Cadavrul unei femei a fost gasit, sambata seara, intr-o casa din Sectorul 2 din Bucuresti, trupul fiind in stare avansata de putrefactie. Politistii au inceput cercetari pentru a stabili in ce conditii s-a produs decesul femeii.