Stiri pe aceeasi tema

- Hanifa Zaara din India, în vârsta de 7 ani, a transmis printr-o scrisoare adresata Poliției ca tatal sau a &"înșelat-o&" și ca a încalcat promisiunea de a-i construi o toaleta, motive pentru care ar

- Votarea la referendumul pentru definirea familiei a durat doua zile. La finalul scrutinului, am vrut sa vedem ce se intampla intr-o secție de votare, dupa ce ușile se inchid și se numara voturile. Am ajuns la Școala 192 din Sectorul 1, in cartierul Bucureștii Noi, duminica, pe la ora 20,15. Doream sa…

- Preot din Braila, SANCTIONAT de politisti pentru ca a montat un BANNER pro referendum pe gardul bisericii Politistii braileni au sanctionat cu avertisment un preot din Braila, deoarece pe gardul bisericii fusese amplasat un afis pro referendum. Reprezentantii Arhiepiscopiei Dunarea de Jos au inceput…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea infracțiunilor de proxenetism și conducerea unui autoturism cu permisul suspendat.”În baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus reținerea,…

- Politistii din Baia de Arieș l-au retinut pe un barbat ce este cercetat pentru lovire sau alte violente. Cu ocazia unui conflict spontan, acesta l-ar fi agresat pe un tanar, provocandu-i leziuni pentru a caror ingrijire a fost necesara transportarea la spital. La data de 27 septembrie 2018, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, pe comunicații și in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, peste 5.300 pachete cu țigari, de provenienta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 16.300 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 178.600 lei, marfa care urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri, in jurul…